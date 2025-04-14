Джон Траволта растрогал фото с покойным сыном и довел до слез обращением к нему

Джон Траволта / © Associated Press

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Голливудский актер Джон Траволта растрогал фото с покойным сыном, который трагически ушел из жизни в возрасте 16 лет.

Знаменитость почтил память первенца Джетта. Звезда Голливуда в своем Instagram опубликовала архивное фото с сыном. На снимке Траволта держал маленького Джетта на руках, а мальчик исследовал лицо папы. Фотографией с сыном звезда “Криминального чтива” поделился не просто так. Дело в том, что 13 апреля Джетту могло бы исполниться 33 года.

“С днем рождения, Джетт. Я так скучаю по тебе! Люблю тебя всегда…”, — трогательно написал актер.

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Джон Траволта с покойным сыном / © instagram.com/johntravolta

Отметим, первенец Джона Траволты, которого родила актриса Келли Престон, трагически погиб 2 января 2009 года. У Джетта в ванной комнате случился приступ эпилепсии, во время которого он упал и ударился головой. На момент смерти парню было 16 лет.

Джон Траволта воспитывает двоих детей — 25-летнюю дочь Эллу и 14-летнего сына Бенджамина. Жена актера 12 июля 2020 года умерла от рака молочной железы.

Напомним, недавно украинский певец Виталий Козловский почтил память родного человека. Артист показал фото с покойным отцом и трогательно обратился к нему.