Джон Траволта растрогал фото с покойным сыном и обратился к нему по случаю праздника

Голливудский актер Джон Траволта вспомнил своего старшего сына Джетта, ушедшего из жизни в 16 лет.

70-летняя звезда "Криминального чтива" в своем фотоблоге сообщила, что сегодня, 15 апреля, его сыну могло бы исполниться 32 года. Впрочем, к сожалению, его жизнь оборвалась в далеком 2009 году. Несмотря на это, звездный отец посвятил сыну пост и показал архивную фотографию с ним и женой Келли Престон, которая умерла от рака в 2020 году. На фото счастливые супруги позируют на улице, а на руках возлюбленнаяя актера держит их сына. У Джона остались дочь Элла и сын Бенджамин.

"С днем рождения, мой Джетти. Не проходит ни дня, чтобы ты не был со мной!", - растрогал звезда.

Джон Траволта с семьей / Фото: instagram.com/johntravolta

В комментариях многие поклонники поддержали Траволту и адресовали ему множество слов поддержки:

Они навсегда в сердце твоем. И ты увидишь их снова!

Сейчас он снова со своей мамой

Потерять сына и жену – просто невероятно разрывает сердце! Много любви вам, Элли и Бену!

Они вместе, и когда-нибудь вы снова будете вместе. С днем рождения, Джетт

Отметим, Джетт ушел из жизни в результате несчастного случая. Во время эпилептического приступа он упал в ванной и ударился головой. К тому же, парень страдал аутизмом.

Напомним, недавно 30-летнюю известную южнокорейскую певицу Пак Бо Рам нашли мертвой.

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