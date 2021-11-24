Джон Траволта растрогал редким фото с детьми от Келли Престон, которая умерла в прошлом году

Джон Траволта растрогал редким фото с детьми от Келли Престон, которая умерла в прошлом году

Поклонники обратили внимание на то, актер до сих пор носит свое кольцо.

Звезда Голливуда Джон Траволта в прошлом году потерял жену, актрису Келли Престон.

Знаменитость умерла в возрасте 57 лет от рака груди, с которым боролась в течение двух лет. Вместе пара воспитывала двоих детей. На странице в Instagram актер показал редкое фото с 21-летней Эллой и 11-летним Бенджамином. Как сообщил Джон, на днях сын отметил день рождения.

Джон Траволта с детьми / instagram.com/johntravolta

"С днем рождения, мой прекрасный мальчик. Твой папа тебя обожает!" – написал Траволта.

Со своей стороны, поклонники обратили внимание на то, что Джон не снял свое кольцо после смерти любимой.

Мне очень нравится, что он до сих пор носит свое кольцо и чествует Келли и их брак

Это так приятно, они очень сильно любили друг друга

Он до сих пор любит жену

Заметим, что у Джона Траволті и Келли Престон был третий ребенок. Их сын Джетт погиб в 2009 году в результате несчастного случая на Багамах. Мальчик страдал синдромом Кавасаки, когда у человека воспаляются кровеносные сосуды. Во время очередного нападения он потерял сознание и упал, ударившись головой о край ванны. Ему было 16 лет.

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