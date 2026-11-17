Джон Траволта / © Getty Images

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Американский актер Джон Траволта впервые откровенно рассказал о личной жизни после смерти жены Келли Престон и признался, готов ли снова влюбиться.

72-летний артист пережил тяжелый урон шесть лет назад, когда его жена умерла после борьбы с онкологическим заболеванием. С этого времени значительную часть внимания он посвятил семье. Траволта самостоятельно воспитывал двоих детей — дочь Эллу и сына Бенджамина . Особенно непростым этот период стал для младшего сына, которому на момент смерти мамы было всего девять лет. Актер стремился помочь детям пережить горе и вернуть чувство стабильности. Теперь, когда семья постепенно оправилась от пережитого, он по-новому смотрит на собственное будущее.

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Джон Траволта / © Associated Press

В интервью журналисту Крэйгу Мелвину Джон признался, что не исключает возможности новых романтических отношений. Более того, артист подчеркнул, что любовь всегда была неотделимой частью его жизни.

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«Что ж, любовь – это все, это часть моей личности. Открыт ли я к ней? Да», — поделился Траволта, сообщает Daily Mail .

Джон Траволта / © Associated Press

В то же время актер объяснил, почему после смерти Келли не торопился искать новую избранницу. Для него было важно прежде всего позаботиться о детях, потерявших маму в довольно юном возрасте. Джон фактически взял на себя обе родительские роли и пытался сделать все, чтобы дочь и сын смогли адаптироваться к жизни без нее.

«Когда один из родителей уходит, ты и мать, и отец. Я это очень почувствовал, но ты вытаскиваешь себя за волосы из болота и делаешь это. И понемногу оно идет. Понемногу идет», — вспомнил артист.

Джон Траволта / © instagram.com/johntravolta

Сейчас Траволта замечает, как с течением времени меняется эмоциональное состояние его детей. По словам знаменитости, они все больше возвращаются к полноценной жизни и находят повод для радости.

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«С каждым годом они становятся более счастливыми и еще больше восстанавливаются. Так что мы в порядке. Мы в порядке», – заверил Джон.

Напомним, недавно внебрачный сын Арнольда Шварценеггера на редком фото показал свою маму, которая была любовницей актера.

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