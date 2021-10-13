Джон Траволта трогательно обратился к покойной жене в ее день рождения

Келли Престон исполнилось бы 59 лет.
Голливудский актер Джон Траволта в прошлом году потерял жену, актрису Келли Престон.
13 октября звезде исполнилось бы 59 лет. В день рождения любимой знаменитость разместил на странице в Instagram ее фото. На снимке, который сделан в 2018 году, фотомодель позировала на красной дорожке 71-го кинофестиваля в Каннах.
Также Джон трогательно обратился к Келли.
"С днем рождения, Келли. Мы очень скорбим и любим тебя", — написал он.
Заметим, 12 июля в 2020 году ушла из жизни актриса и жена Джона Траволты Келли Престон. 57-летняя женщина умерла от рака груди, с которым боролась в течение двух лет.
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