Джон Траволта трогательно обратился к покойной жене в ее день рождения

Джон Траволта трогательно обратился к покойной жене в ее день рождения

Келли Престон исполнилось бы 59 лет.

Голливудский актер Джон Траволта в прошлом году потерял жену, актрису Келли Престон.

13 октября звезде исполнилось бы 59 лет. В день рождения любимой знаменитость разместил на странице в Instagram ее фото. На снимке, который сделан в 2018 году, фотомодель позировала на красной дорожке 71-го кинофестиваля в Каннах.

Также Джон трогательно обратился к Келли.

"С днем рождения, Келли. Мы очень скорбим и любим тебя", — написал он.

Заметим, 12 июля в 2020 году ушла из жизни актриса и жена Джона Траволты Келли Престон. 57-летняя женщина умерла от рака груди, с которым боролась в течение двух лет.

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