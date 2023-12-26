Джон Траволта восхитил редким фото с детьми и показал, как провел с ними Рождество

Звезда Голливуда Джон Траволта растрогал редким фото со своими детьми.

Снимком американский актер поделился в своем Instagram. На фото Траволта позировал вместе с 23-летней дочерью Эллой и 13-летним сыном Бенджамином на фоне заснеженных гор. Кстати, артист поделился, что они с детьми провели Рождество на горнолыжном курорте.

Не забыл актер поздравить подписчиков с важным праздником. Джон Траволта пожелал всем счастливого Рождества.

"Счастливого Рождества всем, мы вас любим!" – обратился к поклонникам актер.

Джон Траволта с детьми / Фото: instagram.com/johntravolta

Поклонники, в свою очередь, тоже поздравили кумира и его детей с Рождеством. Они пожелали им провести время и насладиться отдыхом.

С Рождеством, Джон, наслаждайся отдыхом со своей семьей!

Приятно видеть, как Джон Траволта показывает своим детям, что удивительное Рождество может быть повсюду, где бы они ни были, но главное – вместе!

С Рождеством вас! Желаю яркого, радостного и увлекательного Нового года! Пусть это домашнее теплое настроение будет длиться круглый год! Пусть каждый день будет шагом к миру, добру и радости в душе!

Отметим, у Джона Траволты двое детей – 23-летняя дочь Элла и 13-летний сын Бенджамин. Знаменитости их родила покойная жена, актриса Келли Престон, которой не стало 12 июля 2020 из-за рака молочной железы. У пары был трений ребенок – сын Джетт. Парень погиб в возрасте 16 лет в результате несчастного случая на Багамах.

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