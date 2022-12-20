Джонни Депп и Эмбер Херд достигли мирного соглашения: чем закончилась судебная волокита, длившаяся 6 лет

Популярный голливудский актер Джонни Депп и его бывшая супруга Эмбер Херд добились мирного соглашения.

После второго судебного процесса в США, когда выиграл Джонни Депп, Эмбер должна была выплатить актеру более 10 миллионов долларов. Однако голливудский актер обещал простить бывшей долг, если та не будет снова подавать заявления в суд. Однако Эмбер решила, что суд неправильно рассмотрел их дело и подал апелляцию.

Впрочем Херд неожиданно отказалась снова заниматься судебной волокитой и решила договориться с Деппом. Актриса не будет подавать апелляции и выплатит Джонни миллион долларов моральной компенсации.

Джонни Депп и Эмбер Херд / Фото: Getty Images

Правда, Эмбер заявила, что разочарована в американской судебной системе. По мнению Херд, суд был более благосклонен к Деппу, ведь он более популярен, чем она, пишет Daily Mail.

"Я приняла это решение, потеряв веру в американскую правовую систему, где мои незащищенные показания служили развлечением и кормом для социальных сетей", – прокомментировала Эмбер.

Эмбер Херд в суде / Фото: Associated Press

Отметим, окончательно по делу против Эмбер Херд Джонни Депп выиграл еще в июне этого года. Актер победил по трем пунктам обвинения в клевете против бывшей жены. Суд обязал Эмбер выплатить компенсацию в размере 15 миллионов долларов.

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