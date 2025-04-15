Джонни Депп кардинально изменил внешность ради первой серьезной роли после скандала с Херд

Джонни Депп

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Американский актер Джонни Депп после скандального развода с экс-женой, актрисой Эмбер Херд, и многочисленных судов возвращается в кино.

Артист столкнулся с отменой в Голливуде. Впрочем, актер впервые за длительное время получил свою большую роль. Джонни Депп снимется в трейлере американского режиссера Марка Уэбба Day Drinker (“Пьяница”), пишет Variety. По сюжету картины актер сыграет роль гостя яхты, который скрывает немало тайн. Он знакомится с барменом, которую воплотит Мэдлин Клайн, и опасной преступницей в исполнении Пенелопы Крус. Оба героя столкнутся с интригами, связанными со злоумышленницей.

Больше подробностей о сюжете пока что неизвестно. Съемки картины уже начались, а ее премьера запланирована на 2026 год. Тем временем создатели фильма уже продемонстрировали, какой образ будет у Джонни Деппа. Актер ради роли кардинально изменился. На экране он появится с длинными седыми волосами и бородой. Также артист надел линзы, которые меняют цвет глаз, и примерил деловой костюм.

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Джонни Депп в новом образе

Отметим, Джонни Депп и Эмбер Херд официально развелись в начале 2017 года. После разрыва актриса начала рассказывать скандальные подробности жизни со звездой Голливуда. В частности, Херд в интервью британскому таблоиду The Sun заявляла, что Депп — наркоман, абьюзер и тиран. Актер тогда подал иск в суд против издания, однако проиграл его.

В апреле 2022 года бывшие супруги снова начали судиться. Актер подал иск в суд против Херд из-за статьи в Washington Post, где она утверждала, что страдала от домашнего насилия. В конце концов, судья принял сторону Деппа, а актрису обвинили в клевете.

Во время судов Джонни столкнулся с отменой в Голливуде. В частности, его прекратили звать в проекты и даже увольняли из тех, где он уже снимался. Например, в “Фантастических тварях”, где Депп успел сыграть в двух частях, его заменили другим актером. Во время скандальных судов с Херд у звезды Голливуда была лишь одна большая роль в фильме “Жанна Дюбарри”.