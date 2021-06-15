Джонни Депп — куклы Барби, Клаудия Шиффер — пауков: что коллекционируют звезды

У некоторых знаменитостей довольно экзотические вкусы.

Обычно, звезды имеют все, о чем только можно мечтать. Однако и они не лишены желаний. Некоторые ума от быстрых авто и пытается купить все возможные модели спорткаров, а кто-то выбирает другие, более экзотические предметы для коллекционирования.

Том Хэнкс и печатные машинки

Голливудский актер и лауреат премии «Оскар», Том Хэнкс, увлекается коллекционированием винтажных печатных машинок. При этом они не просто пылятся на полках – актер пишет книги, используя свою коллекцию. В 2014 году актер выпустил мобильное приложение Hanx Writer для iPhone, который позволяет печатать на экранной клавиатуре смартфона со звуком, как на пишущей машинке.

Клаудия Шиффер и пауки

Если, увидев паука, вы дрожите и стараетесь не умереть от страха, тогда вам точно не стоит заходить в гости к Клаудии Шиффер. Любовь модели к мохнатым существам с каждым годом становится все сильнее – весь ее дом увешан рисунками с изображением пауков. Более того, даже при создании своей коллекции одежды в 2011 году Клаудия вдохновлялась внешним видом пауков.

Джонни Депп и куклы Барби

Харизматичный и неоднозначный актер обожает удивлять прессу и фанатов – он увлекается коллекционированием кукол Барби, жуков, скелетов животных, а также личных вещей писателя Джека Керуака. Можем только представить, какой беспорядок должен быть в доме Джонни – за таким разнообразным набором коллекций должно быть нелегко ухаживать.

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