Джонни Депп на концерте мощно поддержал Украину и пообщался с беженкой из Мариуполя

Голливудский актер и музыкант Джонни Депп на концерте своей группы Hollywood Vampires мощно поддержал Украину и пообщался с беженцой из Мариуполя.

Об этом рассказала художница Ирина Федоренко. В настоящее время она проживает в Германии, хотя до начала полномасштабной войны находилась в Мариуполе вместе с сыном и матерью. Ирина оказалась поклонницей Джонни Деппа, и когда узнала о концерте его группы в Гамбурге, то пошла туда.

Как рассказала художница, во время выступления актер поддержал Украину, которая защищает свою страну от России. Коллектив Hollywood Vampires транслировал на большом экране сине-желтые цвета. Как рассказала Ирина, они с Джонни встретились перед его концертом. Они говорили об Украине.

Джонни Депп на своем концерте поддержал украинцев / Фото: instagram.com/irynafedorenko_semira

"Перед концертом мы говорили об Украине и во время шоу Hollywood Vampires на сцене появился наш флаг", — поделилась Ирина.

Кстати, художница тоже сделала Деппу особый сюрприз. Она рисовала его в течение 20 лет.

Джонни Депп и Ирина Федоренко / Фото: instagram.com/irynafedorenko_semira

Напомним, в июле вокруг имени Джонни Депп разгорелся скандал. В России заявили, что актер за гонорар собрался ехать в страну и записать совместный трек с местной группой. Также звезда якобы делал обращение к россиянам и призвал их смотреть фильм с его участием. У Джонни Деппа прокомментировали эти скандальные обвинения и объяснили, почему это очередная порция фейков от пропагандистов.

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