Джонни Депп оскандалился связями с россиянами и занял неоднозначную позицию во время войны
Некоторое время актер стоял на стороне Украины, но со временем начал поддерживать культуру оккупантов.
Голливудский актер Джонни Депп, который ранее неоднократно демонстрировал проукраинскую позицию, оказался в центре скандала.
На Кинофестивале Красного моря было объявлено, что студия звезды IN.2 Film будет продюсировать первую в истории англоязычную экранизацию романа Михаила Булгакова. И сделает он это вместе с российскими продюсерами, что уже вызвало возмущение среди украинской аудитории.
Проект анонсировали во время фестиваля в Саудовской Аравии. Рядом с Деппом на красной дорожке были россиянка Светлана Мигунова-Дали и Грейс Ло — продюсеры, которые давно сотрудничают между собой и параллельно судятся с другой компанией из-за русскоязычной адаптации «Мастера и Маргариты».
Как сообщает Variety, съемки англоязычной версии планируют начать в конце 2026 года. Среди вовлеченных в производство — Стивен Дойтерс, Стивен Малит, а также россиянка Наташа Рогал.
К слову, сама Светлана Мигунова-Дали родилась в РФ и впоследствии переехала в США. В марте этого года она написала сценарий фильма о российской фигуристке Ирине Родниной. Среди продакшенов проекта — пропагандистский телеканал «Россия-1», а дистрибуцией занималась компания «Централ Партнершип», входящая в российский холдинг «Газпром-Медиа». Теперь же этот же продюсер работает над новой версией Булгакова бок о бок с Джонни Деппом, который может даже появиться в ленте в одной из ключевых ролей.
К слову, эксперты Украинского института национальной памяти называют Булгакова одним из самых последовательных имперцев своего времени. Его произведения не просто содержат украинофобские месседжи — они напрямую перекликаются с современной кремлевской пропагандой. В команде фильма пока не озвучивают, планируют ли учитывать этот контекст, что только усиливает дискуссию вокруг проекта.
Интересно, что еще в 2023 году во время концерта Hollywood Vampires в Штутгарте Джонни Депп вывел на большой экран сине-желтый флаг, а также встретился с украинской художницей Ириной Федоренко родом из Мариуполя. Именно с ней он обсуждал российские фейки о своих вымышленных гастролях РФ, которые распространяли пропагандистские медиа Кремля.
