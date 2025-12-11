Джонни Депп

Голливудский актер Джонни Депп, который ранее неоднократно демонстрировал проукраинскую позицию, оказался в центре скандала.

На Кинофестивале Красного моря было объявлено, что студия звезды IN.2 Film будет продюсировать первую в истории англоязычную экранизацию романа Михаила Булгакова. И сделает он это вместе с российскими продюсерами, что уже вызвало возмущение среди украинской аудитории.

Проект анонсировали во время фестиваля в Саудовской Аравии. Рядом с Деппом на красной дорожке были россиянка Светлана Мигунова-Дали и Грейс Ло — продюсеры, которые давно сотрудничают между собой и параллельно судятся с другой компанией из-за русскоязычной адаптации «Мастера и Маргариты».

Как сообщает Variety, съемки англоязычной версии планируют начать в конце 2026 года. Среди вовлеченных в производство — Стивен Дойтерс, Стивен Малит, а также россиянка Наташа Рогал.

К слову, сама Светлана Мигунова-Дали родилась в РФ и впоследствии переехала в США. В марте этого года она написала сценарий фильма о российской фигуристке Ирине Родниной. Среди продакшенов проекта — пропагандистский телеканал «Россия-1», а дистрибуцией занималась компания «Централ Партнершип», входящая в российский холдинг «Газпром-Медиа». Теперь же этот же продюсер работает над новой версией Булгакова бок о бок с Джонни Деппом, который может даже появиться в ленте в одной из ключевых ролей.

К слову, эксперты Украинского института национальной памяти называют Булгакова одним из самых последовательных имперцев своего времени. Его произведения не просто содержат украинофобские месседжи — они напрямую перекликаются с современной кремлевской пропагандой. В команде фильма пока не озвучивают, планируют ли учитывать этот контекст, что только усиливает дискуссию вокруг проекта.

Интересно, что еще в 2023 году во время концерта Hollywood Vampires в Штутгарте Джонни Депп вывел на большой экран сине-желтый флаг, а также встретился с украинской художницей Ириной Федоренко родом из Мариуполя. Именно с ней он обсуждал российские фейки о своих вымышленных гастролях РФ, которые распространяли пропагандистские медиа Кремля.

