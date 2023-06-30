Джонни Депп отпраздновал 60-летие в Турции с тремя известными рокерами

Голливудский актер и музыкант Джонни Депп отметил день рождения.

9 июня звезде "Пиратов Карибского моря" исполнилось 60 лет. Американское издание People на днях поделилось подробностями празднования юбилея знаменитости. Так, в этот день Депп оказался в столице Турции Стамбуле. Артист не стал устраивать громкую вечеринку, а отпраздновал скромно в ресторане за ужином с самыми близкими друзьями.

60-летие Джонни Депп встретил в компании коллег-музыкантов из группы Hollywood Vampires, с которыми играет с 2015 года. Разделить праздник Деппа собрались Элис Купер, участник Aerosmith Джо Перри и Томми Хенриксен:

"Большой грандиозной вечеринки не было. Он отпраздновал в Стамбуле свой день рождения. Он поужинал со своими товарищами по группе. Это был скромный ужин в Стамбуле, где они играли", – рассказал инсайдер.

Джонни Депп и группа Hollywood Vampires / Фото: Getty Images

Источник добавил, что сейчас Депп в первую очередь уделяет внимание своему здоровью.

"Ему 60. Он в турне. Он работает над фильмом. Он не может делать то, что делал в 20 лет. Он заботится о себе. Все в меру. Он стал старше. Он все еще работает. Больше нет смысла устраивать вечеринки. Это другая сцена. Он очень занят", – сказал источник, приближенный к актеру.

Напомним, что Джонни Деппу стоит больше уделить внимания своему здоровью стало понятно, когда он впервые за долгое время появился на светском мероприятии. В апреле актер посетил Каннский кинофестиваль и испугал присутствующих плохим состоянием своих зубов.

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