Джонни Депп после скандального развода с Херд закрутил новый роман — СМИ

Американский актер Джонни Депп после скандального бракоразводного процесса с актрисой Эмбер Херд закрутил новый роман.

Звезда стал встречаться со своим адвокатом. Впрочем, не с тем, что выиграла ему дело против Эмбер Херд. Избранницей актера стала адвокат Джоэль Рич, защищавшая его интересы против издания The Sun по делу о клевете.

Джонни Депп из Джоэль Рич / Фото: Associated Press

Как пишет издание Us Weekly, женщина поддерживала актера в США, когда судья рассматривал дело Джонни против Эмбер.

"Химия зашкаливает, между ними все серьезно", – рассказал инсайдер изданию.

Когда парочка начала встречаться, неизвестно. В общем, у Джоэль Рич есть муж. Неизвестно, женщина еще в браке или уже разводится. У адвоката также есть двое детей, пишет Page Six.

Джоэль Рич / Фото: Associated Press

Кстати, Джонни Деппу уже приписывали роман с другой юристкой Камиллой Васкез, которая помогла ему выиграть дело против Герд. Впрочем, адвокат все возразила и отметила, что между ними только дружеские отношения.

"Я очень переживаю за своих клиентов, и мы, очевидно, стали близкими. Но когда я говорю "мы", я имею в виду всю команду, и, конечно, в нее входит Джонни", — отметила женщина.

Джонни Депп с Камиллой Васкез / Фото: Associated Press

Отметим, Джонни Депп после завершения скандального бракоразводного процесса из Эмбер Герд наконец-то может выдохнуть спокойно. Но, похоже, продолжавшаяся с 2015 года судебная тяжба из Эмбер Герд сказалась на здоровье и внешнем виде Джонни Деппа. Недавно актер испугал фанатов исхудавшим видом.

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