Джонни Депп после судебной волокиты с экс-женой признался, простил ли ее за клевету: "Все помню"

Американский актер Джонни Депп после мучительного и скандального развода с экс-женой, актрисой Эмбер Херд поделился, как изменилось его отношение к бывшей.

По словам знаменитости, он прошел множество трансформаций за последнее время. Если раньше он был обижен на Эмбер, то сейчас это уже в прошлом. Депп признается, что отпустил все скандалы и просто усвоил многие уроки из прошлых отношений, с которыми будет идти дальше по жизни.

"Это было глубокое опустошение, но оно меня научило многому. Честно говоря, я могу сидеть здесь и думать обо всей боли, и то, как все сплотились против меня, и так далее до бесконечности. Я все помню. Прошел через все. Это были не самые лучшие времена, не очень веселые. Некоторые из них были безумными. Но все это просто было, и просто есть. Поэтому для меня это в прошлом. Это меня закалило. Весь опыт, даже если мы говорим о покупке мороженого или выгуле собаки, так или иначе поучает нас. Поэтому я ни к кому не отношусь враждебно. У меня нет этого большого запаса ненависти, потому что ненависть требует заботы. Зачем нести этот багаж?", – рассказал Джонни в интервью The Hollywood Reporter.

Джонни Депп и Эмбер Херд / Фото: Getty Images

Отметим, экс-супруги долгое время держали серьезные обиды друг на друга. Поскольку почти шесть лет после развода они потратили на судебную волокиту из-за публичных заявлений Эмбер Херд, что актер якобы был домашним тираном. В итоге правосудие стало на сторону звезды и признало, что его бывшая распространяла о нем клевету. В результате женщина обязалась выплатить эксу миллион долларов моральной компенсации и прийти к мирному соглашению.

Напомним, недавно юморист Юрий Ткач после серьезного кризиса в отношениях с женой неожиданно показался с ней на отдыхе. Пара с дочерью показала атмосферные фото из Карпат.

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