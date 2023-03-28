Джонни Депп после судебной волокиты с Эмбер Херд уединился в маленькой английской деревне

Американский актер Джонни Депп после скандального развода с экс-женой, актрисой Эмбер Херд, переехал жить в небольшую деревню, которая расположенная в графстве Сомерсет в западной части Англии.

В интервью местному журналу знаменитость рассказал, что в восторге от местности. Проживает актер в деревне в собственном доме

"Я просто люблю места с характером. У меня есть разные дома в разных местах, и все они означают для меня что-то особенное. Я их приобрел не для того, чтобы хвастаться своими владениями, а чтобы в них жить", — поделился актор, передает People.

Джонни Депп / Фото: Associated Press

Джонни Депп признался, что ему нравится там жить, ведь местные уважают его конфиденциальность.

"Британцы крутые и поздороваются с вами, как с соседями, а не как со звездами. Я не против, если люди хотят автограф или провести короткую беседу, но против этого, когда я провожу личное время со своей семьей", — отметил актер.

Знаменитость также пошутил, что наконец-то может спокойно зайти в магазин, и к нему в это время не подбегает куча людей с просьбой сделать фото.

Джонни Депп / Фото: Associated Press

"Я могу зайти в магазины, не будучи окружен людьми, которые хотят сделать селфи. До определенного момента я не против этого, но иногда становится слишком людно", — добавил Депп.

Отметим, в конце прошлого года Джонни Депп окончательно достиг мирного соглашения со скандальной экс-женой Эмбер Херд. Актриса должна выплатить бывшему немалую сумму моральной компенсации.

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