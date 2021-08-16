Джонни Депп пожаловался на бойкот со стороны Голливуда из-за скандала с Эмбер Херд

От актера отвернулись практически все.

Голливудский актер Джонни Депп, который недавно выиграл в суде ходатайство против экс-жены Эмбер Херд, пожаловался на бойкот со стороны Голливуда.

Так, звезда дал первое интервью изданию The Sunday Times после скандального судебного разбирательства. Артист заявил, что последний фильм с его участием, "Великий", до сих пор не вышел в прокат в США, хотя в Великобритании киноленту уже транслируют.

"Некоторые фильмы трогают людей, и это влияет на тех, кто живет в Минамате, и людей, которые переживают подобные вещи. А фильм не показывают в кино... Из-за того, что Голливуд меня бойкотирует? Всего один человек, один актер попал в неприятную и запутанную ситуацию за последние несколько лет? " — рассказал Джонни Депп.

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Напомним, Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в 2015 году. Брак продлился всего 15 месяцев, а инициатором развода стала Эмбер. Подробностями личной жизни она поделилась с британским таблоидом The Sun. Именно его публикация, где утверждалось, что Депп бил жену, стала поводом для иска.

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Актер обвинил издание в клевете, утверждая, что статья нанесла немалый ущерб его репутации. Издание же пригласило в суд Херд как свидетеля, и о тайнах жизни пары узнали миллионы.

Актер проиграл дело таблоиду The Sun, после чего киностудия Warner Bros заменила Джонни во франшизе "Фантастические твари" другим актером. Сам Депп в соцсетях заявил, что докажет, что выдвинутые против него обвинения — ложь. В декабре 2020-го фаны артиста пожаловались, что с поточной платформы Netflix пропали фильмы, в которых играет звезда.

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