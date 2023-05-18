Джонни Депп в Каннах испугал страшным видом своих зубов: "Похоже, они гниют"

Голливудского актера Джонни Деппа по праву можно назвать главным ньюзмейкером недели.

16 мая впервые за 12 лет звезда появилась на Каннском кинофестивале, где представил картину "Жанна Дюбарри". Это его первая работа после скандального развода с Эмбер Херд.

Впрочем, более чем громкий кэмбек Деппа в киноидустрию в Сети обсуждают зубы актера. А точнее состояние, в котором они находятся. Так, во второй день в Каннах артист порадовал поклонников широкой улыбкой. Хотя до этого очень часто улыбался с закрытым ртом или прятал улыбку.

Фаны невооруженным глазом увидели, что зубы их кумира находятся совсем не в лучшем состоянии и сравнили их с зубами героя Деппа Джека Спарроу в ленте "Пираты Карибского моря".

Джонни Депп и его зубы / Фото: Getty Images

Но похоже, сам Депп не слишком из-за этого переживает и отдает предпочтение своему естественному виду, чем тратить безумные деньги на перламутрово-белые виниры или дорогие композиты.

Джонни Депп и его зубы / Фото: Getty Images

И если Джонни Деппа состояние его зубов не слишком волнует, то вот поклонники звезды призвали его обратиться к стоматологу:

"Очень вдохновляет чистить зубы, пользоваться зубной нитью и скребком для языка каждый раз, когда вижу фотографию Джонни Деппа в Каннах", "Кажется, Джонни Депп забыл почистить зубы этим утром", "похоже, у Джонни Деппа гниют зубы".

Джонни Депп и его зубы / Фото: Getty Images

Впрочем, были и те пользователи, которые встали на защиту кумира: "Если Джонни Депп не хочет искусственных ультрабелых зубов, они ему не нужны", "Я видел и гораздо хуже".

Напомним, что на днях Джонни Депп впервые за 12 лет появился на Каннском кинофестивале. Там он представил фильм "Жанна Дюбарри", где сыграл одну из главных ролей – Людовика XV. Это первая великая роль звезды после его громкого развода с актрисой Эмбер Херд, которая обвиняла его в домашнем насилии. Когда зал аплодировал семь минут Деппу, он не сдержал эмоций и расплакался.

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