Джонни Депп выиграл ходатайство против экс-жены Эмбер Херд, которую недавно уличили во лжи

Джонни Депп выиграл ходатайство против экс-жены Эмбер Херд, которую недавно уличили во лжи

Будет проверено, что стало с 7 миллионами долларов, которые актриса получила после развода.

Голливудский актер Джонни Депп выиграл в суде ходатайство против экс-жены Эмбер Херд, которую недавно уличили во лжи.

Как пишет Daily Mail, будет проверено, что стало с 7 миллионами долларов, которые Херд получила после развода. Так, актриса убеждала, что деньги ей не нужны и заявила, что потратит их на благотворительность, разделив поровну между Американским союзом гражданских свобод и детской больницей Лос-Анджелеса.

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Теперь Союзу гражданских свобод нужно выяснить, действительно ли она пожертвовала деньги. Также это поможет доказать, что Эмбер солгала в деле о клевете.

Заметим, что в январе Daily Mail сообщил, что бывшая Деппа заплатила Детской больнице Лос-Анджелеса только 100 000 долларов из обещанных 3,5 млн.

Напомним, перипетии бывшей звездной четы Джонни Деппа и Эмбер Херд, за которыми следил весь мир, решили экранизировать. Работа над проектом началась прошлым летом.

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