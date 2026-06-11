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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Джордж Клуни назвал идеального нового Джеймса Бонда: кто может стать 007

Звезда видит в главной роли «высокого, красивого и харизматичного британца».

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Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Джордж Клуни

Джордж Клуни / © Associated Press

Американский актёр Джордж Клуни высказался о том, кого он сейчас видит в роли агента 007 в франшизе «Джеймс Бонд», ведь в Голливуде снова активно ищут новую звезду на эту вакансию.

После завершения истории Дэниела Крейга в фильме «Не время умирать» студия пока не определилась с преемником. Вокруг кастинга постоянно появляются новые предположения. Инсайдеры и СМИ регулярно обновляют списки претендентов. Среди них все чаще фигурирует имя мужа певицы Дуали ЛипыКаллума Тернера. А теперь эту кандидатуру публично поддержал и Джордж Клуни. Актер отметил, что британский коллега обладает всеми необходимыми качествами для культового образа.

«Он высокий, красивый, харизматичный и британец, поэтому он идеально подходит для этой роли», — сказал Клуни о Каллуме Тернере в интервью The Hollywood Reporter.

Каллум Тернер / © Associated Press

Каллум Тернер / © Associated Press

Клуни также обратил внимание на профессиональный путь Тернера, подчеркнув, что тот не стремился к быстрому прорыву, а постепенно выстраивал карьеру благодаря разноплановым проектам. Сам Каллум Тернер пока избегает каких-либо подтверждений относительно возможного кастинга, хотя признается, что слухи о Бонде сопровождают его постоянно. Даже близкие знакомые регулярно задают ему вопросы об этой роли, однако официальной информации у него нет.

Напомним, недавно 64-летний Джордж Клуни заявил, что заканчивает кинокарьеру. Актёр назвал причины своего решения.

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Дата публикации
Количество просмотров
267
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