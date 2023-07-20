Джордж Клуни призвал уничтожить ЧВК "Вагнер" и рассказал, как террористов учат пытать людей

Голливудский актер Джордж Клуни посвятил отдельную колонку террористической группировке "Вагнер", которую возглавляет русский олигарх Евгений Пригожин.

В своей статье для журнала The Economist Клуни, который также является соучредителем фонда The Sentry, который борется со спонсорами вооруженных конфликтов в Африке, призвал уничтожить "Вагнер".

Клуни отметил, что ЧВК была одной из самых успешных внешнеполитических инициатив россии, которая с помощью насильственных методов влияла на менее развитые страны, в частности, в Центральноафриканской республике. Актер отметил, что там "Вагнер" захватила власть, заключив соглашение с местным руководством – они пообещали ей безопасность в обмен на разрешение добычи полезных ископаемых.

Также Клуни в подробностях рассказал, как террористов из ЧВК "Вагнер" учили пытать людей. Таким образом они "не оставляли следов" и убирали свидетелей, в том числе женщин и детей:

"Сотрудники фонда The Sentry опросили находившихся в подчинении "Вагнера" солдат и ополченцев – они рассказали, что их учили пытать: отрезать руки и ноги, вырывать ногти, душить и сжигать людей заживо. Эта стратегия, применявшаяся в различных формах в Ливии, Мали, Судане и других странах отвечает интересам России по нескольким направлениям. Сравнительно небольшое количество наемников позволяет дешево расширить влияние страны, а российское правительство может отрицать свою причастность", – рассказал Клуни.

Джордж Клуни / Фото: Associated Press

Актер призвал западные страны объединиться для ликвидации "Вагнера" и назвал ЧВК "вирусом, который нужно уничтожить". Джордж Клуни подчеркнул, что ЕС и США должны привлечь террористическую группировку к финансовой и юридической ответственности:

"Они должны создать специальную коалицию для ликвидации бизнес-империи группы. Нужно вводить санкции против поддерживающих "Вагнера", учитывая юристов и финансистов. Международное сообщество должно предоставить приоритет судебному преследованию тех, кто несет наибольшую ответственность за военные преступления и преступления против человечности. Есть много нереализованных обещаний относительно тех, кто имеет выгоду из ограблений "Вагнера": от компаний, владеющих шахтами, до посредников в соседних государствах, странах Персидского залива и России", – отметил Джордж Клуни.

Джордж Клуни с женой Амаль Клуни / Фото: Associated Press

Напомним, что Джордж Клуни вместе с супругой, юристкой Амаль Клуни активно поддерживают Украину, а также занимаются расследованием преступлений России в нашей стране. Также супруги не скрывают от своих детей правду о ситуации в мире. В свою очередь, 5-летний сын знаменитостей нарисовал красноречивый рисунок, который посвятил российскому диктатору Путину.

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