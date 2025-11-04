Джордж Клуни раскрыл секрет крепкого брака с женой: "Мы никогда не ссорились"

Джордж Клуни с женой Амаль / © Associated Press

Голливудский актер Джордж Клуни раскрыл секрет своего крепкого брака с женой, адвокатом Амаль.

Влюбленные уже 11 лет находятся в официальном статусе супругов. За это время они успели завоевать титул одной из самых крепких пар Голливуда. Как передает People, на подкасте CBS News актер раскрыл секрет их брака. Оказывается, все просто. Влюбленные не борются за то, кто из них прав, а кто - нет. И это работает. По словам Джорджа Клуни, они с Амаль ни разу не ссорились.

"Ну, когда ты моложе, ты хочешь быть правым во всем, знаете: "Не крась стену в этот цвет". И знаете, мы с Амаль - все злятся, когда я это говорю - но мы никогда не ссорились. Мы никогда не ссорились. И отчасти это потому, что я на таком этапе жизни, когда мне все равно, если она хочет покрасить стену в красный цвет", - делится актер.

Звезда Голливуда признается, что с возрастом понял истинную ценность отношений и пришел к выводу, что не стоит спорить. Есть еще один нюанс, который помогает влюбленным жить в идиллии - они поддерживают друг друга.

"В жизни наступает момент, когда ты просто думаешь: "Зачем это обсуждать или спорить?". У нас действительно удивительные отношения, потому что мы также поддерживаем друг друга", - подытожил актер.

Отметим, Джордж Клуни с 2014 года состоит в браке с Амаль. За это время у пары родилось двое детей - дочь Элла и сын Александр.

