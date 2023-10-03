Джордж Клуни рассекретил, что подарил жене на 9 годовщину брака и почему это ей не понравилось

Голливудский актер Джордж Клуни рассекретил, что подарил жене Амаль на девятую годовщину их брака.

К слову, 27 сентября супруги отпраздновали фаяновую свадьбу. В интервью Extra актер признался, что выбирал подарок для возлюбленной согласно традициям. На фаянную свадьбу Клуни вручил жене керамический горшок. Именно из такого материала обычно следует делать подарки на девятую годовщину брака.

Джордж и Амаль Клуни / Фото: Associated Press

Амаль в шутку поделилась, что такой сюрприз от мужа она не очень оценила. Жена актера с юмором отметила, что ей придется еще 16 лет прожить в браке с Клуни, чтобы получить какой-нибудь ценный подарок. К слову, тогда супруги будут праздновать 25 годовщину, а это уже серебряная свадьба, поэтому и презенты нужно дарить из серебра.

Отметим, Джордж Клуни уже девять лет живет в браке с адвокатом Амаль Аламуддин. Пара обручилась в апреле 2014 года, а 27 сентября они официально стали мужем и женой.

Напомним, недавно украинская певица Санта Димопулос праздновала восьмую годовщину брака со своим мужем. По случаю праздника исполнительница показала редкое романтическое фото с бизнесменом Игорем Кучеренко.

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