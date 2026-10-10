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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Джордж Клуни сделал мучительное признание о смерти сына Синди Кроуфорд

Актёр рассказал, как переживает утрату Пресли Гербер и поддерживает Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера после семейной трагедии.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Джордж Клуни

Джордж Клуни / © Associated Press

Голливудский актёр Джордж Клуни впервые публично высказался о смерти Пресли Гербера, сына супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера, и рассказал о переживаниях семьи, с которой его связывает многолетняя дружба.

Эта трагическая новость стала тяжелым ударом для близкого окружения знаменитостей. Клуни не скрывает, насколько сильно его потрясла эта утрата. Актер много лет общался с Синди и Рэнди и знал их детей с самого рождения. После смерти Пресли он вместе с женой Амаль присоединился к тем, кто поддерживает близких. Супруги присоединились к семье в Лос-Анджелесе, как только узнали о трагедии. Теперь друзья пытаются помочь Кроуфорд и Герберу пережить один из самых болезненных периодов в их жизни.

«Честно говоря, это одно из самых страшных событий, которые когда-либо происходили с нашей семьёй. А их семья… ну, вы и сами можете себе представить», — поделился Джордж Клуни в комментарии Entertainment Tonight во время церемонии вручения премии The Albies.

Джордж Клуни

Джордж Клуни

По словам источников, трагедия глубоко потрясла актёра. Он не только поддерживает своих давних друзей, но и старается быть рядом с ними в это трудное время. Инсайдеры рассказали, что Амаль и Джордж вместе с другими близкими знакомыми по очереди навещают семью, чтобы Синди и Рэнди не приходилось оставаться наедине со своим горем.

Пресли Гербер

Пресли Гербер

Дружба Клуни и Гербера имеет не только личную, но и деловую историю. В 2013 году они вместе с предпринимателем Майком Мелдманом основали бренд текилы Casamigos. Уже в 2017 году компанию продали за один миллиард долларов. Однако, как отмечают источники Page Six, сейчас для актёра важнее всего не совместный бизнес, а люди, ставшие частью его жизни. По их словам, Клуни настроен поддерживать Синди и Рэнди не только в ближайшее время, но и в течение следующих месяцев и лет.

Напомним, Пресли Гербер скончался 20 сентября. Согласно ранее обнародованной информации, он находился в реабилитационном центре в Санта-Монике, где у него произошла остановка сердца. Смерть связывают с вероятной передозировкой. Пресли был сыном супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера, а также братом модели Каи Гербер.

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