Джордж Клуни впервые за долгое время публично заговорил о своих 8-летних детях-двойняшках

Джордж Клуни с женой / © Associated Press

Голливудский актер Джордж Клуни впервые за долгое время публично заговорил о своих детях - 8-летних двойняшках.

Артист и его жена Амаль воспитывают сына Александра и дочь Эллу. Обычно супруги избегают каких-либо комментариев о наследниках, однако на этот раз сделал исключение. Джордж Клуни представлял новый фильм "Джей Келли", где он играет главную роль. Актер сравнил с собой персонажа, которого он воплотил на экранах. Артист изданию People отметил, что ему повезло с семьей, друзьями и близкими. Напоследок актер пошутил, что, в отличие от экранного героя, его дети до сих пор любят папу.

"Мне очень повезло иметь замечательную семью и друзей, и мои дети на самом деле до сих пор меня любят", - пошутил актер.

Джордж Клуни с женой / © Associated Press

Отметим, Джордж Клуни с 2014 года проживает в браке с адвокатом Амаль. Пара воспитывает детей-двойняшек, которые родились 6 января 2017 года. Супруги прилагают максимум усилий, чтобы держать их подальше от публики: не публикует фото с ними и воздерживается от комментариев. Но время от времени Джордж Клуни приоткрывает занавес личной жизни. Например, сын актера увлекается шахматами. Также дети любят творчество американской певицы Тейлор Свифт.

