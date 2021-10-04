Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Джордж Клуни впервые за два года появился на публике со своей женой

Джордж Клуни впервые за два года появился на публике со своей женой

Джордж Клуни с женой / Associated Press

Последний раз парочку видели на красной дорожке в 2019 году.

Американский актер и режиссер Джордж Клуни впервые за два года появился на публике вместе со своей женой, юмористкой Амаль.

Парочку заметили в Лос-Анджелесе на премьере фильма "Нежный бар", режиссером которого является сам Джордж.

Джордж Клуни с женой / © Associated Press
Джордж Клуни с женой / Associated Press

Для светского мероприятия Амаль выбрала черное платье с белым принтом, а ее муж — официальный костюм.

Кроме них на премьеры были и другие знаменитости: Бен Аффлек, Тай Шеридан и Кристофер Ллойд.

Отметим, последний раз на публике супругов видели в 2019 году. Они появились на красной дорожке в Нью-Йорке.

Читайте также:

Следующая публикация