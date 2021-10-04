Джордж Клуни впервые за два года появился на публике со своей женой

Джордж Клуни впервые за два года появился на публике со своей женой

Последний раз парочку видели на красной дорожке в 2019 году.

Американский актер и режиссер Джордж Клуни впервые за два года появился на публике вместе со своей женой, юмористкой Амаль.

Парочку заметили в Лос-Анджелесе на премьере фильма "Нежный бар", режиссером которого является сам Джордж.

Джордж Клуни с женой / Associated Press

Для светского мероприятия Амаль выбрала черное платье с белым принтом, а ее муж — официальный костюм.

Кроме них на премьеры были и другие знаменитости: Бен Аффлек, Тай Шеридан и Кристофер Ллойд.

Отметим, последний раз на публике супругов видели в 2019 году. Они появились на красной дорожке в Нью-Йорке.

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