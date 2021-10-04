Джордж Клуни впервые за два года появился на публике со своей женой

Последний раз парочку видели на красной дорожке в 2019 году.
Американский актер и режиссер Джордж Клуни впервые за два года появился на публике вместе со своей женой, юмористкой Амаль.
Парочку заметили в Лос-Анджелесе на премьере фильма "Нежный бар", режиссером которого является сам Джордж.
Для светского мероприятия Амаль выбрала черное платье с белым принтом, а ее муж — официальный костюм.
Кроме них на премьеры были и другие знаменитости: Бен Аффлек, Тай Шеридан и Кристофер Ллойд.
Отметим, последний раз на публике супругов видели в 2019 году. Они появились на красной дорожке в Нью-Йорке.
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