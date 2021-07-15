Джорджина Чапман официально развелась со скандальным Харви Вайнштеном

Актриса подала на развод еще в 2017 году.

Пресловутый американский продюсер Харви Вайнштен, который заключен на 23 года, и его жена, актриса Джорджина Чапман официально развелись.

Судебная волокита завершилась на прошлой неделе. Об этом пишет издание TMZ. Бывшие достигли соглашения о разводе еще в январе в 2018 году, которое включало разделение их имущества и согласования условий опеки над совместными двумя детьми — Индией и Дашиеллом. Условия соглашения были конфиденциальными. Адвокаты эксов отказались от комментариев.

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Напомним, Джорджина подала на развод с Харви в 2017-м после 10 лет брака после обвинений продюсера в сексуальных домогательствах. Через год актриса впервые прокомментировала секс-скандал с ним. Чапман заявила, что даже не подозревала Харви в харассменте.

В 2020-м дизайнер закрутила роман с оскароносным актером и бывшим другом Вайнштейна Эдрианом Броуди. А в июне этого года пара впервые вышла вместе в свет — они вместе посетили кинофестиваль Tribeca.

Между тем, Вайнштейн находится за решеткой в Нью-Йорке после того, как его осудили за изнасилование и сексуальные домогательства.

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