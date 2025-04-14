Джулия Фокс разоблачила на лжи экс-избранника из РФ и поругалась с его родственниками: "Долбаные животные"

Джулия Фокс, Питер Артемьев и их сын / © Associated Press

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Известная модель и актриса Джулия Фокс резко раскритиковала своего экс-мужа, российского пилота Питера Артемьева.

Так, знаменитость на официальной странице TikTok записала гневное видео. Фокс обвинила Питера в том, что он устроил тайные крестины их сына Валентино без ее ведома и участия. Она рассказала, что случайно узнала о крестинах, когда экс-муж, опоздав на школьное выступление сына, показал ей церковь возле школы и вскользь вспомнил, что именно там "окрестили Валентино". Удивленная Джулия сразу спросила, почему ее не пригласили. В ответ услышала: "Тебя же звали, просто ты не захотела приходить".

"Я пришла на школьное выступление сына. Туда пришел и отец, который уже традиционно опоздал. Мне нужна была незначительная помощь занести вещи в машину, поэтому мы вместе пошли туда. Он мне показывает на церковь рядом и говорит: "О, вот здесь мы крестили Валентино". Я удивленно спросила, почему меня не пригласили. А он заявил: "Тебя звали, ты просто не захотела прийти". Если бы меня приглашали на подобное мероприятие, я бы пришла, я бы это запомнила. А даже если и так, то я бы по крайней мере должна была получить фото или что-то такое. Никто мне об этом не говорил", – эмоционально заявила актриса.

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Джулия Фокс

По словам Фокс, Артемьев пригласил на церемонию только "русских православных", чем, по ее мнению, хотел подчеркнуть отчуждение. Она также обратилась к своей бывшей свекрови, которая оправдывала такой поступок "русскими традициями".

"Я сказала: "Не лгите мне. Это все дурацкие оправдания. Я – мать Валентина, а не вы!" А она ответила: "Я думала, что тебе все равно". Нет, это не мне все равно — это вашему сыну все равно. Четыре года воспитываю сына сама, возила его повсюду по всему миру, где работала, и мне все равно? Послушай, это твоему сыну все равно!" – поделилась эмоциями Джулия.

В заключение звезда предостерегла пользователей быть осмотрительными и не вступать в отношения с такими неудачниками. Впрочем, добавила, что со своей стороны не собирается ограничивать родительские права Питера. Она только хочет уважения как мать ребенка.

"Думала об этом целый день. Я такая злая. Это безумие! Они ведут себя как долбанные животные. Так что, девушки, искренне прошу вас: не рожайте детей от неудачников", – обратилась к подписницам Джулия в конце видео.

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