Джулия Робертс, Морган Фримен, Мэтт Дэймон и еще 30 мировых звезд обратились к украинцам в годовщину несокрушимости

Знаменитости поблагодарили украинский народ за то, что они защищают свободу всего мира.

Мировые звезды объединились, чтобы поддержать Украину и украинцев в годовщину противостояния полномасштабному вторжению россии.

Более 30 иностранных знаменитостей записали свои обращения к украинцам, чтобы поддержать наш несокрушимый дух. В записи, которой поделилась фандрейзинговая платформа UNITED24, приняли участие актеры Мэтт Дэймон, Морган Фримен, Марк Хэмилл, Майкл Китон, Лиев Шрайбер, Джек Глисон, актрисы Джулия Робертс, Мишель Монаган. Режиссер Вес Андерсон, художник JR, фронтмены групп Imagine Dragons, Bring Me The Horizon, Pet Shop Boys, историк Тимоти Снайдер, астронавт Скотт Келли, кантри-певец Брэд Пэйсли, певица и актриса Барбра Стрейзанд и многие другие.

В своем обращении звезды отмечают, что украинцы – вдохновение для всего мира, и что они будут поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.

Некоторые из звезд в видео даже заговорили на украинском языке. Как вот звезда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз: "Знайте, що ваші хоробрість, стійкість, сила і гідність під час боротьби зі злом надихають увесь світ", — подчеркнул артист.

"Весь мир с глубоким восторгом наблюдал за смелостью, решительностью и несгибаемостью украинского народа против преступного российского нападения. И пусть сила будет с вами! Всегда", — сказал звезда саги "Звездные войны", сыгравший Люка Скайвокера, актер и посол UNITED24 Марк Хэмилл.

Напомним, также свои обращения записали и поддержали украинцев солист легендарной шведской группы ABBA Бьорн Ульвеус, и американская актриса с украинскими корнями, звезда сериала "Викинги" Кэтрин Винник.

Читайте также: