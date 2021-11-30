Джулия Робертс показала архивное фото с маленькими близнецами

Детям актрисы исполнилось 17 лет.

Голливудская актриса Джулия Робертс показала архивное фото своих еще совсем маленьких близнецов.

Звезда редко делится семейными фотографиями. Впрочем, 28 ноября, детям актрисы Хэзел и Финнеасу исполнилось 17 лет. По случаю праздника артистка решила опубликовать в своем Instagram фото, на котором изображена со своими еще совсем маленькими двойняшками.

Близнецы Джулии Робертс / instagram.com/juliaroberts

"Эти 17 лет стали самыми лучшими в моей жизни", — подписала фото знаменитость.

Также архивную фотографию близнецов показал и муж актрисы, Даниэл Модер. На фото изображены уже более взрослые детишки в супергеройской одежде.

Близнецы Джулии Робертс / instagram.com/modermoder

"Спасибо за то, что помогли стать отцом", — подписал снимок кинематографист.

Напомним, Джулия Робертс и Даниэл Модер уже 19 лет в браке. Вместе они воспитывают 17-летних Хэзел и Финнеаса, а также 14-летнего Генри.

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