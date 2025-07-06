Джулия Робертс показала редкое фото с мужем и раскрыла, как с ним праздновала 23 годовщину брака

Джулия Робертс / © Associated Press

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Голливудская актриса Джулия Робертс отпраздновала 23-ю годовщину брака с мужем, кинооператором Дэниелом Модером.

Супруги уже 23 года живут в официальном браке. По случаю этой особой даты артистка поделилась редким фото с возлюбленным. В частности, Джулия Робертс в Instagram опубликовала фотографию, на которой показала, как они с Модером праздновали годовщину. Пара решила провести этот день только в компании друг друга. Более того, супруги отправились подальше от суеты и устроили импровизированный поход в горы, где на фоне невероятного горного пейзажа разложили палатку.

"Ты + я = 23", - символично подписала кадр с мужем актриса.

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Джулия Робертс с мужем / © instagram.com/juliaroberts

Тем временем Дэниел Модер тоже поделился снимком с Джулией Робертс. Кинооператор опубликовал кадр с серебряной ложкой, в которой они с актрисой отражались. Хотя 23 года в браке - это берилловая свадьба, но пара в отношениях уже 25. А эта годовщина является именно серебряной. Поэтому, вероятно, кинооператор и опубликовал такое символическое фото.

"23 года - это серебро... Вот и мы в моей гравированной ложке! Развлечения продолжаются", - подписал кадр с женой Модер.

Джулия Робертс с мужем / © instagram.com/modermoder

Отметим, Джулия Робертс вышла замуж за кинооператора 4 июля 2002 года. Уже 28 ноября того же года у супругов родилась двойня - девочка Хезел и мальчик Финнеас. 18 июня 2007 года влюбленные стали родителями в третий раз. У супругов родился сын Генри.

Напомним, недавно звездные супруги Дэвид и Виктория Бекхэмы праздновали 26-ю годовщину брака. По случаю праздника футболист показал, какой была их свадьба.

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