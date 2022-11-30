Джулия Робертс показала своих близнецов на архивном фото

Голливудская звезда Джулия Робертс поделилась с поклонниками трогательными архивными фото.

На странице в Instagram актриса разместила фотографию, на которой изображена со своими двойняшками – дочерью Хезел Патришей и сыном Финнеасом Уолтером. На снимке дети Робертс изображены еще совсем маленькими в подгузниках. Одного Джулия держит на руках, другой сидит рядом.

28 ноября детям звезды ленты "Красотка" исполнилось 18 лет. Таким образом, знаменитая мама поздравила детей с совершеннолетием.

"18! Люблю вас", — написала в фотоблоге артистка.

В свою очередь, поклонники присоединились к поздравлениям: "Как быстро дети растут! Пусть будут самыми счастливыми", "такое красиво фото! Поздравляю вас", "какое милое фото", "Счастливого дня рождения, ангелы сладенькие".

Отметим, что Джулия Робертс замужем за кинооператором Дэниелом Модером, за которого вышла замуж 4 июля 2002 года. 28 ноября 2004 года у супругов родились близнецы Хезел и Финнеас. 18 июня 2007 года на свет появился еще один сын пары Генри Дэниел Модер.

Читайте также: