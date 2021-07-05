Джулия Робертс восхтила редким пляжным фото с мужем

Супруги отметили 19 годовщину брака.

Голливудская актриса Джулия Робертс поделилась редким фото со своим мужем, американским кинематографистом Даниэлем Модером.

А все по случаю 19-летия брака, которое супруги отпраздновали 4 июля. По случаю годовщины звезда поделилась общим селфи, которое влюбленные сделали на пляже. На фотографии Робертс в оранжевой кепке и очках обнимает избранника на фоне океана.

instagram.com/juliaroberts

"19 лет. И это только начало", — написала знаменитость.

Со своей стороны, Дэниэль тоже запостил архивную фотографию с любимой и поделился историей снимка, где пара позирует на отдыхе.

instagram.com/modermoder

"Сегодня мы начинаем наш 20-й год брака. Эта фотография была сделана на пыльной дороге к этой великой идеи жениться. Просто однажды я ухватился за эту прекрасную девушку. Это был эпический день", — поделился воспоминаниями он.

Заметим, Джулия и Даниэль познакомились в 2000 году на съемках фильма "Мексиканец". Через два года звезды поженились, свадьбу пара сыграла на своем ранчо в Нью-Мексико. Пара воспитывает троих детей: 16-летних близнецов Гезел и Финнеас и 14-летнего сына Генри. Супруги не афишируют свою личную жизнь и редко радуют фанов повседневными снимками и совместными выходами в свет.

Напомним, в прошлом году в СМИ ходили слухи о разводе Робертс и Модера. Поговаривали, что пара не выдержала круглосуточного пребывания вместе во время карантина.

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