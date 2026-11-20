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DZIDZIO - 43: кто помог Хоми стать звездой, что известно о его личной жизни и слухи о детях
Михаил Хома прошел путь от музыканта из Львовской области до одного из самых известных шоуменов страны.
20 ноября украинский певец, актер и шоумен Михаил Хома , которого миллионы слушателей знают как DZIDZIO , отмечает день рождения. Артисту исполняется 43 года. За это время он прошел путь от музыканта из западноукраинского села до звезды всеукраинского масштаба, собирал полные залы, снимался в кино и создал один из самых известных комедийных образов в украинской попмузыке.
Впрочем, за веселым персонажем с усами и бородой всегда стоял артист с профессиональным вокальным образованием, большими творческими амбициями и видением музыки. С годами Михаил Хома все чаще стал показывать публике другую сторону своей личности — от серьезного вокала до откровенных разговоров о семье, войне и личных мечтах.
Редакция сайта ТСН.ua рассказывает, каким было детство DZIDZIO, кто помог ему стать популярным, как сложилась его личная жизнь и чем артист занимается сегодня.
Детство Михаила Фомы: любовь к музыке и непростые испытания
Будущий артист родился 20 ноября 1983 года в селе Бортники Львовской области. Его детство проходило далеко от столичной сцены и шоу-бизнеса, однако музыка заняла важное место в его жизни еще в раннем возрасте.
В одном из интервью Михаил упоминал, что в его семье и родном крае слушали преимущественно украинскую музыку. Среди исполнителей, формировавших его музыкальные вкусы, он называл Владимира Ивасюка, Игоря Билозира, Василия Зинкевича, Назария Яремчука и Оксану Билозир.
Впоследствии Хома переехал в Новояворовск, где продолжил учебу. Музыкальная школа требовала дисциплины и настойчивости, но именно там формировались навыки, впоследствии ставшие его профессиональным преимуществом.
Также артист рассказывал, что после обычных уроков шел на музыкальные занятия, а домой возвращался уже к вечеру. Ему, как и другим детям, хотелось гулять с друзьями, кататься на велосипеде и проводить время без учебы. Однако впоследствии он осознал, сколь важна для него была музыка.
Позже Михаил получил высшее музыкальное образование и переехал в Киев, где пытался построить профессиональную карьеру. Большой город не сразу открыл перед ним все возможности – певец вспоминал, что в начале студенческих лет ему было не просто финансово, а масштаб столицы оказался серьезным испытанием.
Однако он не отказался от своих планов. Еще до общенациональной популярности Хома выступал на фестивалях, работал с музыкантами и искал собственный стиль.
Как появился DZIDZIO и при чем здесь Кузьма Скрябин
Переломным моментом в карьере Михаила Хомы стало создание группы DZIDZIO в 2009 году. Проект возник с участием Олега Турка, известного как Лесик, и при поддержке Андрея Кузьменко – Кузьмы Скрябина.
Замысел заключался в создании необычного музыкального персонажа, который отличался бы от привычных эстрадных исполнителей. В центре проекта оказался Дзидзьо — колоритный герой с характерной внешностью, галицкой говором, непосредственной манерой общения и юмором.
Сценическое имя было связано с дедушкой Михаила, которого звали Дзидзьо. Сам персонаж соединил в себе народный колорит, комедийность и узнаваемую языковую манеру.
Важную роль в становлении проекта сыграл Кузьма Скрябин. Его поддержка помогла коллективу заявить о себе и найти собственное направление. Среди ранних композиций, которые связывают с историей группы, - Ялта, Голые девочки и Гопа-гопа.
DZIDZIO быстро привлек внимание слушателей именно благодаря непохожести на других. Вместо вылизанной эстрадной картинки публика получила юмористические истории, простой язык, яркое сценическое поведение и легко запоминающиеся песни.
Со временем этот образ стал настолько узнаваемым, что имя персонажа фактически превратилось в отдельный бренд украинского шоубизнеса. В то же время за комедийным амплуа стояла музыкальная подготовка самого Фомы и его способность работать не только с вокалом, но и с драматургией, сценическим образом и реакцией аудитории.
Секси-бой, Я и Сара и другие хиты: как DZIDZIO стал народным любимцем
Популярность DZIDZIO росла благодаря сочетанию музыки и комедии. Его песни не просто слушали – их цитировали, обсуждали и использовали как повод для шуток. Группа создала собственную юмористическую вселенную, в которой бытовые ситуации превращались в музыкальные истории.
Среди композиций, с которыми ассоциируется творчество проекта, – «Я и Сара», «Паук», «Исходящий», «Соседи» и «Кадиллак». Они помогли закрепить за коллективом репутацию исполнителей, не боящихся самоиронии и умеющих превращать обычные ситуации в развлекательное шоу.
Особенностью DZIDZIO стала и речевая манера. Артист не пытался скрыть региональные особенности речи, а наоборот, сделал их частью своего сценического образа. Галицкий говор, характерное произношение и специфический юмор стали узнаваемыми элементами бренда.
Успех группы также показал, что украинская попмузыка может быть массовой, не теряя местного колорита. Дидзьо был понятным слушателям из разных регионов, ведь его образ строился не на дистанции с публикой, а на ощущении, будто перед ней свой умеющий рассмешить парень.
От музыкальной сцены к кино: чем удивил Михаил Хома
Музыка стала для Фомы только одним из направлений творчества. Затем он начал активно развиваться в кинематографе, работая не только как актер, но и как автор и продюсер собственных проектов.
Одной из самых известных работ стал фильм DZIDZIO Контрабас, который помог перенести юмористическую вселенную артиста на большой экран. Впоследствии вышла комедия DZIDZIO Первый раз, где он продолжил экспериментировать с уже знакомым зрителям персонажем.
Для Фомы кино было возможность расширить границы сценического образа и рассказывать истории в другом формате. В интервью 24 каналу он подчеркивал, что хочет пробовать себя в разных жанрах – от комедии до драмы, мистики и фантастики.
Артист не хотел навсегда оставаться в пределах одного амплуа. Даже при наличии узнаваемого бренда он стремился развиваться как творческая личность и искать новые способы взаимодействия с аудиторией.
Личная жизнь DZIDZIO: история любви из SLAVIA
Несмотря на популярность, Михаил Хома долго не торопился подробно рассказывать о личной жизни. Известно, что его многолетние отношения с выступающей под сценическим именем SLAVIA певицей Ярославой Притулой начались еще до большой популярности DZIDZIO.
Пара была вместе много лет, а впоследствии официально вышла замуж. В то же время построение успешной карьеры, как позже рассказывала Ярослава, постепенно повлияло на их отношения.
В 2021 году стало известно о разводе артистов. Новость привлекла большое внимание, ведь их отношения продолжались задолго до того, как Хома стал звездой всеукраинского масштаба.
В 2025 году SLAVIA снова вернулась к этой теме в интервью Славе Демину. По ее словам, кризис в отношениях обострился, когда Михаил полностью погрузился в работу над проектом DZIDZIO. Она рассказывала, что между ними постепенно исчезала эмоциональная близость, а запланированное венчание так и не произошло.
Ярослава отмечала, что решение разойтись было для нее осознанным. Она говорила об благодарности за общие годы, но в то же время понимала, что больше не хочет оставаться в отношениях, в которых не чувствует прежней душевной связи.
Эта история стала одним из самых обсуждаемых эпизодов личной жизни певца. Однако она также показала другую сторону большой популярности. Когда работа и публичный успех занимают все большее место, сохранить близость в отношениях может быть непросто.
Слухи о романе с Олей Цыбульской: что известно об отношениях артистов
Еще одной темой, которая годами сопровождала Михаила Хому в медиа, стали слухи о его личных отношениях с певицей Олей Цыбульской.
Артисты неоднократно работали вместе, а их сценическое взаимодействие и дружеское общение порождали предположение о возможном романе. Однако слухи не следует воспринимать как подтвержденный факт.
Обсуждение этой темы особенно активизировалось после того, как стало известно о разводе Фомы из SLAVIA. В то же время самая популярность сплетен не является доказательством того, что между коллегами были романтические отношения.
Личная жизнь Михаил вообще предпочитает держать подальше от лишнего внимания, а его публичный образ на протяжении многих лет был прежде всего связан с музыкой, юмором и кино.
Отказался от образа Дзидзьо — и снова вернулся.
С годами Михаил Хома начал более активно демонстрировать публике свой академический вокал. Серьезные композиции и благотворительные выступления позволили услышать его без обычного комедийного образа.
Полномасштабная война также сменила приоритеты артиста. Он принял участие в благотворительных концертах, выступал перед военными и вместе с другими украинскими исполнителями поддерживал людей в сложный период.
Однако полностью отказаться от Дидзьо Хома не смог и, как выяснилось, не захотел. В марте 2026 года певец объяснил, что возвращение к веселым песням стало для него естественной реакцией на запрос аудитории.
По словам артиста, после одного из серьезных выступлений слушатели спросили его, где же девался Дидзе, и попросили снова спеть знакомые хиты. Тогда Хома понял, что людям нужны не только серьезные композиции, но возможность улыбнуться и почувствовать радость.
Это явилось важным поворотом в его творческой истории. DZIDZIO не является просто персонажем, от которого артист пытался удалиться, и снова стал частью его творческой идентичности.
Более 300 благотворительных концертов и поддержка военных
Михаил Хома рассказал, что за время полномасштабной войны провел более 300 благотворительных концертов. Он также упоминал совместные выступления с Александром Пономаревым и Юрием Горбуновым.
Артист признавался, что в начале полномасштабного вторжения не всегда понимал, какую музыку следует исполнять перед военными и людьми, переживавшими чрезвычайно сложные события. Впоследствии он осознал, что музыка может быть разной: иногда она поддерживает серьезностью, а иногда помогает хотя бы на мгновение отвлечься от тяжелых мыслей.
Война изменила и его личное восприятие жизни. Хома говорил о важности семьи, искренности, родной стране и возможности продолжать творить даже в самые сложные времена.
Он также рассказал, что его племянница Виктория добровольно присоединилась к Вооруженным силам Украины. Артист называл ее семейной гордостью и подчеркивал, что гордится ее самостоятельным решением.
«Мечтаю о большой семье»: что Михаил Хома рассказывает о будущем
Несмотря на насыщенный график, концерты и телевизионные проекты, артист не скрывает, что для него важные семейные ценности. В марте 2026 года он признался, что мечтает о большой семье.
В то же время, Хома не сводит свое будущее только к личной жизни. Он продолжает работать над новыми творческими замыслами, снимается в телевизионных проектах и собирает масштабные концерты.
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