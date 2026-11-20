Михаил Хома

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20 ноября украинский певец, актер и шоумен Михаил Хома , которого миллионы слушателей знают как DZIDZIO , отмечает день рождения. Артисту исполняется 43 года. За это время он прошел путь от музыканта из западноукраинского села до звезды всеукраинского масштаба, собирал полные залы, снимался в кино и создал один из самых известных комедийных образов в украинской попмузыке.

Впрочем, за веселым персонажем с усами и бородой всегда стоял артист с профессиональным вокальным образованием, большими творческими амбициями и видением музыки. С годами Михаил Хома все чаще стал показывать публике другую сторону своей личности — от серьезного вокала до откровенных разговоров о семье, войне и личных мечтах.

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Редакция сайта ТСН.ua рассказывает, каким было детство DZIDZIO, кто помог ему стать популярным, как сложилась его личная жизнь и чем артист занимается сегодня.

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Детство Михаила Фомы: любовь к музыке и непростые испытания

Михаил Хома / © instagram.com/dzidzio

Будущий артист родился 20 ноября 1983 года в селе Бортники Львовской области. Его детство проходило далеко от столичной сцены и шоу-бизнеса, однако музыка заняла важное место в его жизни еще в раннем возрасте.

В одном из интервью Михаил упоминал, что в его семье и родном крае слушали преимущественно украинскую музыку. Среди исполнителей, формировавших его музыкальные вкусы, он называл Владимира Ивасюка, Игоря Билозира, Василия Зинкевича, Назария Яремчука и Оксану Билозир.

Михаил Хома / © instagram.com/dzidzio

Впоследствии Хома переехал в Новояворовск, где продолжил учебу. Музыкальная школа требовала дисциплины и настойчивости, но именно там формировались навыки, впоследствии ставшие его профессиональным преимуществом.

Михаил Хома / © instagram.com/dzidzio

Также артист рассказывал, что после обычных уроков шел на музыкальные занятия, а домой возвращался уже к вечеру. Ему, как и другим детям, хотелось гулять с друзьями, кататься на велосипеде и проводить время без учебы. Однако впоследствии он осознал, сколь важна для него была музыка.

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Михаил Хома / © instagram.com/dzidzio

Позже Михаил получил высшее музыкальное образование и переехал в Киев, где пытался построить профессиональную карьеру. Большой город не сразу открыл перед ним все возможности – певец вспоминал, что в начале студенческих лет ему было не просто финансово, а масштаб столицы оказался серьезным испытанием.

Михаил Хома / © instagram.com/dzidzio

Однако он не отказался от своих планов. Еще до общенациональной популярности Хома выступал на фестивалях, работал с музыкантами и искал собственный стиль.

Михаил Хома

Как появился DZIDZIO и при чем здесь Кузьма Скрябин

DZIDZIO

Переломным моментом в карьере Михаила Хомы стало создание группы DZIDZIO в 2009 году. Проект возник с участием Олега Турка, известного как Лесик, и при поддержке Андрея Кузьменко – Кузьмы Скрябина.

Замысел заключался в создании необычного музыкального персонажа, который отличался бы от привычных эстрадных исполнителей. В центре проекта оказался Дзидзьо — колоритный герой с характерной внешностью, галицкой говором, непосредственной манерой общения и юмором.

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DZIDZIO / © Богдан Кутепов / Facebook

Сценическое имя было связано с дедушкой Михаила, которого звали Дзидзьо. Сам персонаж соединил в себе народный колорит, комедийность и узнаваемую языковую манеру.

Важную роль в становлении проекта сыграл Кузьма Скрябин. Его поддержка помогла коллективу заявить о себе и найти собственное направление. Среди ранних композиций, которые связывают с историей группы, - Ялта, Голые девочки и Гопа-гопа.

DZIDZIO

DZIDZIO быстро привлек внимание слушателей именно благодаря непохожести на других. Вместо вылизанной эстрадной картинки публика получила юмористические истории, простой язык, яркое сценическое поведение и легко запоминающиеся песни.

DZIDZIO / © wiki-turizm.ru

Со временем этот образ стал настолько узнаваемым, что имя персонажа фактически превратилось в отдельный бренд украинского шоубизнеса. В то же время за комедийным амплуа стояла музыкальная подготовка самого Фомы и его способность работать не только с вокалом, но и с драматургией, сценическим образом и реакцией аудитории.

DZIDZIO / © пресс-служба DZIDZIO

Секси-бой, Я и Сара и другие хиты: как DZIDZIO стал народным любимцем

DZIDZIO

Популярность DZIDZIO росла благодаря сочетанию музыки и комедии. Его песни не просто слушали – их цитировали, обсуждали и использовали как повод для шуток. Группа создала собственную юмористическую вселенную, в которой бытовые ситуации превращались в музыкальные истории.

Среди композиций, с которыми ассоциируется творчество проекта, – «Я и Сара», «Паук», «Исходящий», «Соседи» и «Кадиллак». Они помогли закрепить за коллективом репутацию исполнителей, не боящихся самоиронии и умеющих превращать обычные ситуации в развлекательное шоу.

DZIDZIO

Особенностью DZIDZIO стала и речевая манера. Артист не пытался скрыть региональные особенности речи, а наоборот, сделал их частью своего сценического образа. Галицкий говор, характерное произношение и специфический юмор стали узнаваемыми элементами бренда.

DZIDZIO

Успех группы также показал, что украинская попмузыка может быть массовой, не теряя местного колорита. Дидзьо был понятным слушателям из разных регионов, ведь его образ строился не на дистанции с публикой, а на ощущении, будто перед ней свой умеющий рассмешить парень.

DZIDZIO

От музыкальной сцены к кино: чем удивил Михаил Хома

DZIDZIO первый раз

Музыка стала для Фомы только одним из направлений творчества. Затем он начал активно развиваться в кинематографе, работая не только как актер, но и как автор и продюсер собственных проектов.

DZIDZIO первый раз

Одной из самых известных работ стал фильм DZIDZIO Контрабас, который помог перенести юмористическую вселенную артиста на большой экран. Впоследствии вышла комедия DZIDZIO Первый раз, где он продолжил экспериментировать с уже знакомым зрителям персонажем.

DZIDZIO первый раз

Для Фомы кино было возможность расширить границы сценического образа и рассказывать истории в другом формате. В интервью 24 каналу он подчеркивал, что хочет пробовать себя в разных жанрах – от комедии до драмы, мистики и фантастики.

Артист не хотел навсегда оставаться в пределах одного амплуа. Даже при наличии узнаваемого бренда он стремился развиваться как творческая личность и искать новые способы взаимодействия с аудиторией.

DZIDZIO первый раз

Личная жизнь DZIDZIO: история любви из SLAVIA

SLAVIA и Михаил Хома / © instagram.com/slavia_official

Несмотря на популярность, Михаил Хома долго не торопился подробно рассказывать о личной жизни. Известно, что его многолетние отношения с выступающей под сценическим именем SLAVIA певицей Ярославой Притулой начались еще до большой популярности DZIDZIO.

SLAVIA / © instagram.com/slavia_official

Пара была вместе много лет, а впоследствии официально вышла замуж. В то же время построение успешной карьеры, как позже рассказывала Ярослава, постепенно повлияло на их отношения.

SLAVIA и Михаил Хома / © instagram.com/slavia_official

В 2021 году стало известно о разводе артистов. Новость привлекла большое внимание, ведь их отношения продолжались задолго до того, как Хома стал звездой всеукраинского масштаба.

SLAVIA и Михаил Хома / © instagram.com/slavia_official

В 2025 году SLAVIA снова вернулась к этой теме в интервью Славе Демину. По ее словам, кризис в отношениях обострился, когда Михаил полностью погрузился в работу над проектом DZIDZIO. Она рассказывала, что между ними постепенно исчезала эмоциональная близость, а запланированное венчание так и не произошло.

Ярослава отмечала, что решение разойтись было для нее осознанным. Она говорила об благодарности за общие годы, но в то же время понимала, что больше не хочет оставаться в отношениях, в которых не чувствует прежней душевной связи.

SLAVIA и Михаил Хома / © instagram.com/slavia_official

Эта история стала одним из самых обсуждаемых эпизодов личной жизни певца. Однако она также показала другую сторону большой популярности. Когда работа и публичный успех занимают все большее место, сохранить близость в отношениях может быть непросто.

Слухи о романе с Олей Цыбульской: что известно об отношениях артистов

Дзидзьо и Оля Цыбульская / © instagram.com/slavia_official

Еще одной темой, которая годами сопровождала Михаила Хому в медиа, стали слухи о его личных отношениях с певицей Олей Цыбульской.

Артисты неоднократно работали вместе, а их сценическое взаимодействие и дружеское общение порождали предположение о возможном романе. Однако слухи не следует воспринимать как подтвержденный факт.

Дзидзьо и Оля Цыбульская / © instagram.com/cybulskaya

Обсуждение этой темы особенно активизировалось после того, как стало известно о разводе Фомы из SLAVIA. В то же время самая популярность сплетен не является доказательством того, что между коллегами были романтические отношения.

Дзидзьо и Оля Цыбульская / © instagram.com/slavia_official

Личная жизнь Михаил вообще предпочитает держать подальше от лишнего внимания, а его публичный образ на протяжении многих лет был прежде всего связан с музыкой, юмором и кино.

Дзидзьо и Оля Цыбульская / © viva.ua

Отказался от образа Дзидзьо — и снова вернулся.

Михаил Хома / © instagram.com/dzidzio

С годами Михаил Хома начал более активно демонстрировать публике свой академический вокал. Серьезные композиции и благотворительные выступления позволили услышать его без обычного комедийного образа.

Михаил Хома / © instagram.com/dzidzio

Полномасштабная война также сменила приоритеты артиста. Он принял участие в благотворительных концертах, выступал перед военными и вместе с другими украинскими исполнителями поддерживал людей в сложный период.

Однако полностью отказаться от Дидзьо Хома не смог и, как выяснилось, не захотел. В марте 2026 года певец объяснил, что возвращение к веселым песням стало для него естественной реакцией на запрос аудитории.

Михаил Хома / © instagram.com/slavia_official

По словам артиста, после одного из серьезных выступлений слушатели спросили его, где же девался Дидзе, и попросили снова спеть знакомые хиты. Тогда Хома понял, что людям нужны не только серьезные композиции, но возможность улыбнуться и почувствовать радость.

Это явилось важным поворотом в его творческой истории. DZIDZIO не является просто персонажем, от которого артист пытался удалиться, и снова стал частью его творческой идентичности.

Михаил Хома / © instagram.com/dzidzio

Более 300 благотворительных концертов и поддержка военных

Александр Пономарев, Тарас Тополя и Дидзе с военными

Михаил Хома рассказал, что за время полномасштабной войны провел более 300 благотворительных концертов. Он также упоминал совместные выступления с Александром Пономаревым и Юрием Горбуновым.

Артист признавался, что в начале полномасштабного вторжения не всегда понимал, какую музыку следует исполнять перед военными и людьми, переживавшими чрезвычайно сложные события. Впоследствии он осознал, что музыка может быть разной: иногда она поддерживает серьезностью, а иногда помогает хотя бы на мгновение отвлечься от тяжелых мыслей.

Александр Пономарев, Тарас Тополя и Дидзе / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Война изменила и его личное восприятие жизни. Хома говорил о важности семьи, искренности, родной стране и возможности продолжать творить даже в самые сложные времена.

Михаил Хома и Александр Пономарев / © instagram.com/dzidzio

Он также рассказал, что его племянница Виктория добровольно присоединилась к Вооруженным силам Украины. Артист называл ее семейной гордостью и подчеркивал, что гордится ее самостоятельным решением.

Михаил Хома / © instagram.com/dzidzio

«Мечтаю о большой семье»: что Михаил Хома рассказывает о будущем

Михаил Хома / © instagram.com/dzidzio

Несмотря на насыщенный график, концерты и телевизионные проекты, артист не скрывает, что для него важные семейные ценности. В марте 2026 года он признался, что мечтает о большой семье.

В то же время, Хома не сводит свое будущее только к личной жизни. Он продолжает работать над новыми творческими замыслами, снимается в телевизионных проектах и собирает масштабные концерты.

Михаил Хома / © instagram.com/dzidziomuse

Напомним, недавно

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