DZIDZIO / © instagram.com/dzidziomuse

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Украинский певец DZIDZIO , настоящее имя которого Михаил Хома , отпраздновал 43-летие за границей во время гастрольного тура и трогательно обратился к родителям и поклонникам.

Свой день рождения артист встретил не дома, а в дороге. Сейчас он находится за границей с концертами. По случаю праздника исполнитель опубликовал в Instagram новое селфи. На фото он позирует с букетом цветов, полученным в подарок. Также Михаил поделился особыми словами благодарности. Отдельно он вспомнил людей, благодаря которым сегодня может праздновать этот день.

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«В этом году мой день рождения — в дороге! Эдмонтон – Торонто – Варшава – родная Украина! Благодарю Бога, маму и папу за жизнь, а вас — за теплые поздравления», — написал именинник.

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Михаил Хома / © instagram.com/dzidzio

DZIDZIO также не обошел вниманием своих поклонников и поздравил их с праздником, добавив к сообщению искреннюю нотку юмора.

«Поздравляю всех детей с Днем защиты детей, а ребенка в себе — с днем рождения! Вы мои, а я ваш», — обратился к аудитории певец.

Михаил Хома / © instagram.com/dzidzio

Публикация собрала немало теплых комментариев. Среди поздравивших Михаила Хому были телеведущий Юрий Горбунов, певица Наталья Карпа и интервьюер Слава Демин.

К слову, праздничное настроение артист почувствовал еще накануне. В Канаде его поклонники устроили неожиданную встречу в аэропорту: встречали с плакатами и традиционным караваем.

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Михаил Хома / © instagram.com/dzidzio

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua показала, каким было детство DZIDZIO, кто помог ему стать популярным, как сложилась его личная жизнь и чем артист занимается сегодня.

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