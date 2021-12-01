Дзидзьо и Оля Полякова выпустили дуэтную песню-саундтрек к комедии "Звезды по обмену"

В картине артисты сыграли главные роли.

Лидер группы DZIDZIO, Михаил Хома, он же Дзидзьо и певица Оля Полякова представили первую дуэтную работу под названием "Щасливі люди".

Автором слов и музыки выступил Михаил Хома. Помимо композиции новоиспеченный дуэт представил клип, в который вошли кадры из фильма "Звезды по обмену".

"На студии Михаил "писал" меня больше семи часов, мучил меня (смеется – прим.ред). Я говорю: "Хватит, я нормально, хорошо спела", а он: "Давай еще вот эту и эту фразочку еще". А я что? Я слушалась, как девочка-пионерка, все исполняла так, как он просил. Так и нужно, должна же быть синергия", — поделилась Полякова.

Композиция стала саундтреком к семейной рождественской комедии "Звезды по обмену", где Хома и Полякова сыграли главные роли – яркую Полю Малякову и решительного Фому Михайловского.

Семейная комедия "Звезды по обмену" выйдет на больших экранах уже с 1 января 2022 года.

По сюжету комедии, непримиримые соперники на сцене, звезды шоу-бизнеса Поля Малякова и Фома Михайловский, неожиданно оказавшись в телах друг друга, пытаются вернуть свои жизни назад, но для достижения своих целей каждому придется решить семейные и романтические проблемы своего оппонента.

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