Дзидзьо отреагировал на убийство оккупантами молодых музыкантов в Запорожье, которые пели его хит

Девушки погибли в результате ракетных обстрелов всего через час после своего выступления.

Украинский певец Михаил Хома, известный под псевдонимом Дзидзьо, отреагировал на трагедию, которая произошла в Запорожье 9 августа.

Накануне вечером российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Российские войска ударили по церкви и супермаркету. На месте трагедии погибли по меньшей мере 3 человека. Еще 9 человек – травмированы.

В этот день в Запорожье прямо на улице выступали молодые музыканты – Светлана Семейкина и Кристина Спицына. А уже через час российские захватчики ударили по городу и унесли жизни девушек. По официальной информации от Запорожской ОВА, одна из девушек погибла вчера на месте удара, ей было 19 лет. Вторая девушка, которой был 21 год, сегодня утром скончалась в реанимации.

На странице в Instagram Дзидзьо разместил видео с выступлением девушек, снятое за час до того, как российские оккупанты выпустили ракеты и убили начинающих артисток. В видео они поют хит Дидзьо "Я і Сара":

"Господи, еще вчера они вместе пели и играли для людей, а сегодня никого из них нет. Российская ракета беспощадно забрала их голос, их жизнь и одновременно часть души каждого из нас. Девушек звали Светлана Семейкина и Кристина Спицына. 19 лет и 21 год. Душу разрывает от боли", – написал Дзидзьо.

В Запорожье погибли молодые музыканты, которые за час до обстрела собирали средства на ВСУ

Отметим, что в памяти людей Светлана Семейкина и Кристина Спицына останутся вдохновенными и улыбающимися девушками. Они всегда выступали на всех праздниках в Запорожье, дарили всем заряженное и хорошее настроение. Сначала Кристина выступала сольно, а Светлана играла в группе "Діамант". Затем девушки объединились в дуэт Similar girls и стали участниками cover band Gems.

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