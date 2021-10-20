Дзидзьо ответил, нашел ли новую любовь после развода

Также артист рассказал, какая женщина может ему понравиться.

Лидер группы DZIDZIO Михаил Хома, он же Дзидзьо признался, нашел ли новую любовь после развода со своей женой, певицей SLAVIA.

В комментарии сайта ТСН.ua артист поделился, что сейчас его сердце свободно. Хотя Михаил говорит, что и времени у него нет на романтику, ведь он занят работой.

"А пока не замечаю женщин. Я сейчас весь в работе, я только что закончил работу над фильмом. Мое сердце занято работой", — поделился артист.

Дзидзьо / instagram.com/dzidzio

Однако, артист подумал над тем, какая женщина ему может понравиться. Как говорит певец, главное, чтобы она была милой.

"Вижу рядом с собой милую женщину. Не зря же говорят, милая — это когда сердцу милая, и уму, и голове. Когда можно побыть вместе и наедине. То есть милый человек должен быть", — добавил звезда.

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