Дзидзьо показал единственное совместное фото со своим отцом

В День отца артист вспомнил родного человека.

Украинский певец Дзидзьо в День отца вспомнил своего папу.

Так, родного человека звезды не стало, когда Михаилу Хоме было 13 лет. На странице в Instagram знаменитость опубликовал фото, где предстал со своей семьей. Как отметил артист, это единственный совместный снимок со Степаном Хомой.

Степан Хома первый слева во втором ряду / instagram.com/dzidzio

"Сегодня в странном сне мне приснился мой покойный отец Степан Хома. Это единственное фото, где мы вместе, папа на нем — крайний слева. Помню и никогда не забуду те светлые, радостные, детские дни, которые я провел вместе с тобой. Ты навсегда в моих воспоминаниях... Люблю... P.S. На фото 1995 года — вся наша семья: папа Степан, мама Галина, сестра Олеся, дед Алексей, мамин родной брат Петр, папина родная сестра Зеня, двоюродная сестра Оксана, двоюродный брат Иван и мой учитель по вокалу Михаил Русин", — написал музыкант.

В комментариях тронуты фанаты отметили, что Дзидзьо изрядно похож на своего отца. В частности, одной из первых прокомментировала сообщение бывшая жена певца, Ярослава: "Отец с тобой! Ты очень очень на него похож".

Вы похожи на папу

Вчера, 19 июня, была поминальная родительская суббота, возможно поэтому он вам и приснился. Помяните его. Вообще, Михаил, у вас очень хорошая семья. Все красивые!

Мне кажется, что вы очень похожи на отца

Очень хорошие воспоминания

Напомним, ранее Michelle Andrade рассказала о ритуале, который проводил ее папа перед отъездом. Отец артистки часто должен был ехать по делам.

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