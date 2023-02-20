Дзидзьо показал маму-красавицу и трогательно поздравил ее с днем рождения

К поздравлениям присоединились звездные коллеги артиста и его бывшая жена.

В семье популярного артиста Дзидзьо праздник. Его мама праздновала день рождения.

Поэтому по случаю праздника исполнитель посвятил пост в Instagram родному человеку. В частности, Дзидзьо, настоящее имя которого Михаил Хома, опубликовал фото мамы. На снимке родной человек певца улыбаясь позировал перед камерой с букетом нежно-розовых роз.

Мама Дзидзьо / Фото: instagram.com/dzidzio

Также Дзидзьо адресовал маме трогательные слова. Он пожелал ей здоровья, исполнения желаний, а также мира над головой.

"Мама, родная с днем рождения! Здоровья, победы и мира! Спасибо вам за жизнь! Пусть исполнятся желания!" – обратился к родному человеку артист.

В комментариях под постом коллеги Дзидзьо за сценой также поздравили его маму. К поздравлениям присоединилась и бывшая супруга исполнителя.

Многая и благая лета! (певец Александр Пономарев)

Маменька, здоровья крепкого (певица Оля Цыбульская)

Мои поздравления! Пусть у мамочки будут всегда здоровье, силы и хорошее настроение! (ведущий Алексей Суханов)

Многая и благая лета! (бывшая жена Дидзе, певица Slavia)

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