Дзидзьо показал маму-красавицу и трогательно поздравил ее с днем рождения

К поздравлениям присоединились звездные коллеги артиста и его бывшая жена.
В семье популярного артиста Дзидзьо праздник. Его мама праздновала день рождения.
Поэтому по случаю праздника исполнитель посвятил пост в Instagram родному человеку. В частности, Дзидзьо, настоящее имя которого Михаил Хома, опубликовал фото мамы. На снимке родной человек певца улыбаясь позировал перед камерой с букетом нежно-розовых роз.
Также Дзидзьо адресовал маме трогательные слова. Он пожелал ей здоровья, исполнения желаний, а также мира над головой.
"Мама, родная с днем рождения! Здоровья, победы и мира! Спасибо вам за жизнь! Пусть исполнятся желания!" – обратился к родному человеку артист.
В комментариях под постом коллеги Дзидзьо за сценой также поздравили его маму. К поздравлениям присоединилась и бывшая супруга исполнителя.
- Многая и благая лета! (певец Александр Пономарев)
- Маменька, здоровья крепкого (певица Оля Цыбульская)
- Мои поздравления! Пусть у мамочки будут всегда здоровье, силы и хорошее настроение! (ведущий Алексей Суханов)
- Многая и благая лета! (бывшая жена Дидзе, певица Slavia)
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