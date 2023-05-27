Дзидзьо показал маму-красавицу, приехавшую к нему из Португалии

Вместе с сыном Галина Яновна отправится на концерт во Львов.

Украинский певец Михаил Хома, известный как Дзидзьо, наконец-то встретился со своей мамой, проживающей в Португалии.

Мать артиста, Галина Яновна, специально приехала в гости к сыну в Украину. Редкими фото с мамой и своим близким товарищем, певцом Александром Пономаревым, Дзидзьо поделился на своей странице в Instagram.

Впереди артистов ждет концерт во Львове, куда Галина Яновна отправится вместе с сыном и его коллегами.

"Сегодня у меня хорошие гости! Саша и мама из Португалии. Завтра отправляемся во Львов и ждем вас на благотворительном гастровечере!", — подписал фото Дзидзьо.

Дзидзьо с мамой и Александром Пономаревым / Фото: instagram.com/dzidzio

Поклонники музыканта отметили в комментариях, что мама артиста маж просто великолепный вид: "Какие вы классные", "Фото просто замечательное", "Мама красавица у вас", "Как вы похожи на маму", "Мама очень красивая".

Отметим, что во время войны Дзидзьо стал реже делиться фотографиями и контентом со своими поклонниками в соцсетях. Сейчас певец сосредоточился на благотворительной деятельности и дает концерты, чтобы собирать деньги на нужды украинской армии.

Читайте также: