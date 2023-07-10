Дзидзьо растрогал подарком для маленькой незрячей поклонницы в ее день рождения

Певец Михаил Хома, известный как Дзидзьо, трогательно поздравил с днем рождения свою маленькую поклонницу.

Артист познакомился с девочкой по имени Анна-Мария, давно мечтавшей о встрече с любимым исполнителем. Девочка имеет недостатки зрения, но, несмотря на это, продолжает петь и собирать немалые суммы на нужды ВСУ.

"Хочу вас познакомить с хорошей талантливой девочкой, волонтером Анной-Марией Герман. Этот чрезвычайно одаренный ребенок, очень хорошо поет, выступает в храмах и церквях. Она — незрячая, но все собранные средства от своих выступлений, а это — 1 649 757 гривен 42 копейки — отдала на нужды ВСУ! Добрые ребята из передовой выслали мне ссылки на новости, где рассказывали об Анне-Марии и я услышал, что у нее есть мечта — встретиться со мной", — рассказал Дзидзьо.

Дзидзьо с поклонницей / Фото: instagram.com/dzidzio

Михаил преподнес сюрприз для девочки в ее день рождения — он не просто встретился с Анной-Марией в праздничный день, но еще и подарил ей запись песни, которую они исполнили вместе.

"Вчера, в день рождения Анны-Марии мы встретились и познакомились. А еще — записали на студии очень хорошую песню — "Ліхтарики", которую мы с Анатолием Безухом решили подарить девочке для исполнения. Скажу вам одно, Анна-Мария — невероятная. Пример. для нас всех, для Украины и мира! Поддержите эту девочку своими пожеланиями и благодарностью за ее искреннее сердце и волонтерскую работу! "Фонарики зажигают нам свет, чтобы видеть людей среди людей", — рассказал певец.

Дзидзьо с поклонницей / Фото: instagram.com/dzidzio

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