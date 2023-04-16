Дзидзьо в Пасху обратился к фанатам и рассказал, где находится

Украинский певец Михаил Хома, он же Дзидзьо во время войны стал редко выходить на связь с поклонниками.

Впрочем, в Пасху исполнитель поделился в Instagram новой улыбающейся фотографией в красивой вышиванке и поздравил подписчиков с большим православным праздником.

"Христос Воскрес! Боже, благослови и упаси Украину", — написал Дзидзьо.

Дзидзьо / Фото: instagram.com/dzidzio

Также Михаил рассказал, что сейчас находится в Праге, где у него запланирован на сегодня благотворительный концерт.

"Приглашаю сегодня всех украинцев в Праге на благотворительный ужин, где мы вместе с вами будем приближать нашу победу", – пригласил на свое выступление артист.

Напомним, что ранее кума и близкая подруга Дзидзьо, певица Оля Цыбульская, рассказала, чем сейчас занимается артист и как он помогает Украине.

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