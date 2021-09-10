Дзидзьо в желтой фуражке открыл свою звезду в центре Киева

На событие артист приехал с участниками своей группы.

Сегодня, 10 сентября на "Площади звезд", которая является символом признания, поддержки и популяризации национальной культуры, искусства и спорта появилась звезда в честь певца, фронтмена и основателя группы "DZIDZIO", автора песен, актера, кинорежиссера, продюсера — DZIDZIO (Михаила Хомы).

Символично, что заложили звезду DZIDZIO рядом со звездой памяти Кузьме Скрябину. Как отметили сами музыканты, группа DZIDZIO благодарна своим появлением Кузьме — именно он написал песню "Ялта", которая помогла молодым музыкантам пробиться "в эфир".

Дзидзьо на "Площади звезд" в Киеве

Эта композиция быстро стала хитом. Официальной датой появления на свет коллектива считается 9 сентября 2009.

DZIDZIO на открытии своей звезды отметил, что звезда на "Площади звезд" стала хорошим подарком группы к ее 12-летию.

"Это не только моя звезда, это звезда всей команды, которая столько лет идет к своей цели, дарит радость и хорошее настроение, прекрасную музыку. Это замечательный подарок для всех наших поклонников, которые на протяжении многих лет слушали нас, любили, работали со мной. Впереди — еще больше, ярче и масштабнее", — пообещал Хома.

Дзидзьо на "Площади звезд" в Киеве

Дзидзьо на "Площади звезд" в Киеве

Как отметила руководитель проекта "Площадь звезд" Татьяна Атаджанова:

"Каждый раз открывая звезду музыканту, спортсмену, или деятелю культуры мы надеемся и верим, что проект мотивирует их не останавливаться на достигнутом, а популяризировать страну в мире. Проект "Площадь звезд" имеет целью стать общепризнанным и любимым всеми туристическим маршрутом, ведь воспитывает новое поколение, напоминая им об известных украинцах и мотивируя подростков следовать к своей цели, своего успеха".

Напомним, что в мае именную звезду на "Площади звезд" в центре Киева получил коллега Дзидзьо, певец Александр Пономарев.

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