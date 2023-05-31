Дзидзьо восхитил фото с сестрой и рассказал о ее таланте

Украинский певец Михаил Хома, он же Дзидзьо, показал свою двоюродную сестру Оксану и рассказал о ее таланте.

Снимком с родным человеком артист поделился в Instagram. Михаил обнимал Оксану и улыбался на камеру. Как рассказал Дзидзьо, его сестра очень талантлива.

"Знакомьтесь, это моя талантливая сестра Оксана", — поделился певец.

Дзидзьо с двоюродной сестрой / Фото: instagram.com/dzidzio

В общем, у сестры Михаила есть патриотическое хобби: она плетет ожерелье в украинском традиционном стиле. Кстати, с Оксаной хорошо знакома актриса Ольга Сумская. Артистка в комментарии под фото отметила, что у нее есть коллекция ожерельев, которые изготовляла двоюродная сестра Дзидзьо.

"Уважаем Оксану! У меня есть коллекция ожерельев от Оксаны", — отметила Сумская.

Напомним, ранее Дзидзьо показывал свою маму. Родной человек артиста приехал из Португалии в Украину, чтобы увидеться с сыном. Галина Яновна побывала на концерте Дзидзьо и познакомилась с его коллегами.

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