Дзидзьо восхитил редким фото с мамой в Киеве и нежно поздравил ее с особенным праздником

Украинский певец Михаил Хома, который ранее использовал псевдоним Дзидзьо, сообщил об особенном празднике в его семье.

Мама артиста празднует день рождения. Поэтому исполнитель посвятил ей пост в Instagram. Михаил Хома адресовал родному человеку теплые слова с пожеланиями и поздравлениями. В частности, певец поблагодарил маму за любовь, заботу и доброту. Также исполнитель пожелал родному человеку здоровья и счастливых лет.

"Дорогая моя мамочка! Поздравляю вас с днем рождения! Спасибо за жизнь, за вашу безграничную любовь, заботу и доброту. Вы – моя сила, мое вдохновение и величайшее сокровище. Пусть Господь оберегает вас, дарит здоровье, радость и много счастливых лет. Люблю вас безгранично!" – обратился к маме артист.

Дзидзьо с мамой / Фото: instagram.com/dzidzio

Михаил Хома также показал их редкое совместное фото. Кадр был сделан осенью прошлого года, когда мама артиста приезжала к нему из Португалии в Киев. Как отметил певец, им с родным человеком нужно чаще видеться и фотографироваться, ведь общих снимков у них, к сожалению, мало.

"Это фото прошлогоднее, осеннее, когда мама приезжала ко мне в гости в Киев из Португалии. У нас так мало общих фото, надо встречаться чаще! Как мама всегда говорит: "Время не приходит, а проходит"… И это правда. Поэтому давайте беречь самых дорогих и ценить каждый миг вместе!" – отметил артист.

Напомним, недавно певица Джамала поздравляла маму с днем рождения. Также исполнительница на архивном фото показывала, как выглядела в юности с родной сестрой.

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