Дзидзьо впервые рассказал, как они с экс-женой SLAVIA поделили общее имущество

Дзидзьо впервые рассказал, как они с экс-женой SLAVIA поделили общее имущество

Артист говорит, что иначе не мог поступить.

Лидер группы DZIDZIO Михаил Хома, он же Дзидзьо, осенью развелся со своей женой, певицей SLAVIA.

Пара прожила вместе 20 лет. За это время они нажили много общего имущества. В комментарии сайта ТСН.ua артист впервые признался, как они с экс-женой поделили его.

"Мы имущество поделили. Ну как, мы его не поделили. Я просто отдал все Славе. Я поступил так, как должен был поступить мужчина", — рассказал артист.

Дзидзьо и SLAVIA / instagram.com/slavia_official

К слову, недавно и Слава говорила, что Михаил подарил ей квартиру. Как признается артист, он не хотел "делить собаку".

"Эта квартира, которая осталась у Славы, она очень красивая. Ну я и подумал, зачем делить собаку пополам. Это не хорошо, поэтому я решил ее подарить", — поделился певец.

Квартира, которую Дзидзьо подарил бывшей / instagram.com/dzidzio

Заметим, квартира расположена под Киевом в селе Подгорцы. Она возле озера, вокруг природа и свежий воздух. Цены в этом комплексе за жилье варьируются от 2,13 млн грн за однокомнатную, и от 5,07 млн грн за трехкомнатную.

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