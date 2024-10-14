Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Дзидзьо впервые за длительное время показал маму, которая приехала в Киев погостить

Дзидзьо впервые за длительное время показал маму, которая приехала в Киев погостить

Дзидзьо / Фото: instagram.com/dzidzio

Певец встретился с родным человеком после долгой разлуки.

Украинский певец Михаил Хома, он же в прошлом DZIDZIO, вышел на связь с поклонниками.

Артист достаточно редко публикует фото или видео в соцсетях, однако на этот раз сделал исключение. Михаил не мог сдержать эмоций и поделился отличной новостью. К нему в гости приехала мама Галина.

К слову, самый близкий человек Дзидзьо уже много лет проживает и работает в Португалии. Но после долгой разлуки она решилась во время войны посетить звездного сына в Киеве. Хома не упустил случая и сделал совместное фото с мамой дома напамять.

Михаил Хома с мамой / © instagram.com/dzidzio
Михаил Хома с мамой / Фото: instagram.com/dzidzio

"Имею гостей! Мама приехала из Португалии в Киев", — эмоционально сообщил певец в фотоблоге.

В комментариях поклонники Дзидзьо порадовались такой теплой встрече вместе с ним. И признались, что артист — копия своей мамы.

  • Как это классно, когда мама рядом
  • Круто, вы очень похожи
  • Как мыло. Вы счастливый человек, радуйтесь каждому дню, проведенному с мамочкой
  • Очень похож на маму

Напомним, недавно актриса Ольга Сумская в памятный день делилась воспоминаниями о покойной маме и показала их архивные фото отдыха много лет назад.

Читайте также:

Михаил Хома отказался от образа DZIDZIO, Развод Анны Саливанчук – ЖВЛ представляет

Михаил Хома отказался от образа DZIDZIO, Развод Анны Саливанчук – ЖВЛ представляет

Похожие темы:

Следующая публикация