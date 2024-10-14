Дзидзьо впервые за длительное время показал маму, которая приехала в Киев погостить

Певец встретился с родным человеком после долгой разлуки.
Украинский певец Михаил Хома, он же в прошлом DZIDZIO, вышел на связь с поклонниками.
Артист достаточно редко публикует фото или видео в соцсетях, однако на этот раз сделал исключение. Михаил не мог сдержать эмоций и поделился отличной новостью. К нему в гости приехала мама Галина.
К слову, самый близкий человек Дзидзьо уже много лет проживает и работает в Португалии. Но после долгой разлуки она решилась во время войны посетить звездного сына в Киеве. Хома не упустил случая и сделал совместное фото с мамой дома напамять.
"Имею гостей! Мама приехала из Португалии в Киев", — эмоционально сообщил певец в фотоблоге.
В комментариях поклонники Дзидзьо порадовались такой теплой встрече вместе с ним. И признались, что артист — копия своей мамы.
- Как это классно, когда мама рядом
- Круто, вы очень похожи
- Как мыло. Вы счастливый человек, радуйтесь каждому дню, проведенному с мамочкой
- Очень похож на маму
Напомним, недавно актриса Ольга Сумская в памятный день делилась воспоминаниями о покойной маме и показала их архивные фото отдыха много лет назад.
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