Дзидзьо впервые за долгое время дал о себе знать и довел до слез дуэтом с незрячей девочкой

Украинский певец Михаил Хома (DZIDZIO) сделал особый подарок на день рождения 10-летней незрячей волонтерше из Львовской области Анне-Марии.

Артист подарил девочке особую песню "Ліхтарики" и спел вместе с ней.

Анна-Мария очень одаренная девочка, которая, поя в храмах и на улицах, собрала более двух миллионов гривен на нужды ВСУ за время полномасштабного вторжения. О нуждах армии она знает немало, ведь среди защитников ее родной брат.

Михаил Хома рассказал, что военные с передовой прислали ему ссылку на новостной сюжет, где Анна-Мария рассказывала о своей мечте – встретиться с ним. Именно в день рождения девочки Михаил Хома решил сделать для нее особый сюрприз: не только познакомиться, а еще больше - подарить песню.

Дзидзьо и Анна-Мария из Львовской области

Когда они встретились на студии звукозаписи, Анна-Мария попросила Михаила Хому спеть вместе с ней, и тот, конечно, не смог отказать.

Сегодня Михаил Хома (DZIDZIO) и Анна-Мария презентуют lyric-видео на песню "Ліхтарики".

Певец отдельно поблагодарил Анатолия Безуху и студентов Киевского национального университета культуры и искусств: режиссера Викторию Хому, операторов Константина Гайдучика и Михаила Харпака.

"Ліхтарики" – это мелодия, которая рождается из чистого сердца и несет в себе неповторимую ауру добра. "Она зажигает нам свет, чтобы видеть людей среди людей" – эти строки становятся не только лейтмотивом песни, но и важной философией, призывающей всех украинцев к единению и пониманию. Это исповедь об искренности, добре и безграничной любви к Украине.

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