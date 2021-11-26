Дзидзьо вспомнил, как стал жертвой мошенников: "Даже для меня это были большие деньги"

Артистом манипулировали.
Украинский музыкант и актер Михаил Хома, более известный как Дзидзьо, вспомнил, как однажды стал жертвой мошенников.
Звезда говорит, что у него попросили деньги на лечение ребенка. Артист не смог отказать, ведь это касалось здоровья малыша, поэтому перевел деньги, даже несмотря на то, что это была значительная сумма.
"Меня разводили на деньги. Манипулировали тем, что родился ребенок. Одолжи сначала одну сумму, потом вторую, потом в два раза больше. Это большие деньги даже для меня были, но я повелся. Ведь если я дам, то ребенок будет жить. Я отдал, чтобы спасти жизнь ребенка", — рассказал Михаил "Зірковому шляху".
Певец говорит, что с ним так поступили его поклонники. Потому этот неприятный инцидент его очень расстроил. С тех пор артист больше не одалживает деньги.
"Они были очень близки в фан-клубе, и меня так развели несколько раз. Поэтому теперь деньги не занимаю", — подытожил артист.
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