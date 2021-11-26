Дзидзьо вспомнил, как стал жертвой мошенников: "Даже для меня это были большие деньги"

Дзидзьо вспомнил, как стал жертвой мошенников: "Даже для меня это были большие деньги"

Артистом манипулировали.

Украинский музыкант и актер Михаил Хома, более известный как Дзидзьо, вспомнил, как однажды стал жертвой мошенников.

Звезда говорит, что у него попросили деньги на лечение ребенка. Артист не смог отказать, ведь это касалось здоровья малыша, поэтому перевел деньги, даже несмотря на то, что это была значительная сумма.

Дзидзьо / instagram.com/dzidzio

"Меня разводили на деньги. Манипулировали тем, что родился ребенок. Одолжи сначала одну сумму, потом вторую, потом в два раза больше. Это большие деньги даже для меня были, но я повелся. Ведь если я дам, то ребенок будет жить. Я отдал, чтобы спасти жизнь ребенка", — рассказал Михаил "Зірковому шляху".

Певец говорит, что с ним так поступили его поклонники. Потому этот неприятный инцидент его очень расстроил. С тех пор артист больше не одалживает деньги.

"Они были очень близки в фан-клубе, и меня так развели несколько раз. Поэтому теперь деньги не занимаю", — подытожил артист.

Читайте также: