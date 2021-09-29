Дзидзьо выпустил трейлер своей приключенческой комедии "Де гроші"

Премьера ленты состоится уже в октябре.

В Сети показали трейлер к комедии "Де гроші", режиссером-постановщиком которой является известный артист Михаил Хома.

По сюжету пианист-авантюрист Миша, чтобы найти деньги на освобождение друга из под ареста, устраивается работать у старой хозяйки таинственного дома-квеста. Но он не знает, что вопрос "Де гроші?" интересует не только его. Все в этом доме ищут деньги.

Главные роли комедии-квеста исполняют Ада Роговцева, Михаил Хома (DZIDZIO), который ради роли даже превратился в мужчину пожилого возраста, Сергей Либа и Анна Буткевич. Также в ленте снялись Ахтем Сеитаблаев, Виктор Андриенко, Владимир Остапчук, Алексей Тритенко, Юрий Горбунов, Владимир Заднепровский, Евгений Сморигин, Сталина Лагошняк, Любовь Тимошевская, Наталья Холоденко, Дима Варварук, Сергей Бачик, Василий Ващук, Назарий Гук и другие.

Кинотеатральная премьера "Де гроші" запланирована на 21 октября в 2021 году.

Заметим, фильм является одним из победителей 14-го конкурса кинопроектив и получил финансовую поддержку Государственного агентства по вопросам кино и культуры и информационной политики Украины.

Напомним, недавно Екатерина Кухар заявила, что готовится к полноценной роли в кино. В следующем году балерина сыграет в фильме.

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